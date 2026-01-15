Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025

Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι νέες αεροπορικές συνδέσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο

15 Ιαν. 2026 19:00
Pelop News

Τα τουριστικά μεγέθη και τη διαφορετική ταυτότητα των προορισμών ανά την Ελλάδα αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τα επιμέρους χαρακτηριστικά για τις 13 περιφέρειες, προτάσσοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη χάραξη συγκεκριμένης περιφερειακής τουριστικής πολιτικής.

Οι εκθέσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας, τους τουριστικούς της πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού για το έτος 2024 (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, εισπράξεις, πληρότητα κ.λπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, τις επισκέψεις και εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές και τους βασικούς δείκτες απόδοσης και αξιολόγησης των ξενοδοχείων.

Ειδικότερα ως προς τις διανυκτερεύσεις, η Αττική παρουσιάζει αύξηση κατά 13,8 εκατομμύρια έναντι μείωσης κατά 1,4 εκατομμύρια για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Μεγάλη κερδισμένη με μεγάλες διψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη είναι και η Ηπειρος -αν και με κατά πολύ μικρότερα μεγέθη- ενώ μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη παρουσιάζουν η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Από τις υπόλοιπες περιφέρειες, αύξηση εισπράξεων, παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων, παρουσιάζουν το Νότιο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων επί του συνόλου το 2024, με αύξηση κατά 9% σε σύγκριση με το 2023 (από 564 χιλ. σε 614 χιλ.). Το μερίδιό της είναι μόλις 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων, σημειώνοντας αύξηση κατά 24% σε σύγκριση με το 2023 (από 210 εκατ. ευρώ σε 261 εκατ. ευρώ). Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 14% από 373 ευρώ σε 425 ευρώ.

