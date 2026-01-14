Βενεζουέλα: Αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον 9 δημοσιογράφοι

Ο αντιφρονών δημοσιογράφος και πολιτικός Ρόλαντ Καρένιο, σημαντική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η ένωση δημοσιογράφων της χώρας, στο πλαίσιο των αποφυλακίσεων που υποσχέθηκε η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συνδικάτο Εργαζομένων στον Τύπο (SNTP), ο Καρένιο ήταν κρατούμενος από τις 2 Αυγούστου 2024, για ένα χρόνο, πέντε μήνες και 12 ημέρες. Ο δημοσιογράφος είχε φυλακιστεί ξανά στο παρελθόν, μεταξύ 2020–2023, και συνελήφθη εκ νέου μετά την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο το 2024.

Εκτός του Καρένιο, αφέθηκαν ελεύθεροι τουλάχιστον άλλοι εννέα δημοσιογράφοι, σύμφωνα με το SNTP και τη μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal. Ο ίδιος είχε διατελέσει στο παρελθόν διευθυντής επιχειρήσεων του αντιπολιτευόμενου κόμματος Voluntad Popular.

Οι αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων, που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζονται με αργούς ρυθμούς. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι συνολικά στη χώρα υπάρχουν περίπου 800 πολιτικοί κρατούμενοι, ενώ μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθεροι μόνο μερικές δεκάδες. Ορισμένοι από τους αποφυλακισθέντες είναι Αμερικανοί πολίτες, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι αποφυλακίσεις αποτελούν βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνών οργανισμών. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφός της προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισαν την κίνηση χειρονομία ειρήνης. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα, επειδή η χώρα φαίνεται να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των γνωστότερων πολιτικών κρατουμένων είναι ο αντιπολιτεύομενος πολιτικός Χουάν Πάμπλο Γκουανίκα και ο δικηγόρος Πέρκινς Ρότσα (στενοί σύμμαχοι της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο), ο Ραφαέλ Τουδάρες, γαμπρός του πρώην υποψηφίου προέδρου της αντιπολίτευσης Εδμούνδο Γκονσάλες, ο ηγέτης του κόμματος Voluntad Popular Φρέντι Σουπερλάνο και ο Χαβιέρ Ταρασόνα, διευθυντής μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που καταγράφει τις καταγγελλόμενες καταχρήσεις του στρατού της Βενεζουέλας και κολομβιανών ένοπλων οργανώσεων.

