Βενεζουέλα: Γενική αμνηστία και «λουκέτο» στο El Helicoide μετά τις πιέσεις – τι αλλάζει για τους πολιτικούς κρατούμενους

Με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ενώ η χώρα βρίσκεται ακόμη σε πολιτικό αναβρασμό, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε την προώθηση νόμου γενικής αμνηστίας και το οριστικό κλείσιμο του κέντρου κράτησης El Helicoide στο Καράκας, ενός χώρου που είχε ταυτιστεί με κρατήσεις πολιτικών αντιπάλων και καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μιλώντας ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, η Ροδρίγκες δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε αμνηστία που καλύπτει ολόκληρη την περίοδο πολιτικής βίας στη χώρα, από το 1999 έως σήμερα. Όπως είπε, στόχος του μέτρου είναι να «επουλωθούν οι πληγές» μιας μακρόχρονης σύγκρουσης που, κατά την ίδια, τροφοδοτήθηκε από τη βία και τον εξτρεμισμό και να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα φάση συνύπαρξης και αποκατάστασης της δικαιοσύνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι το El Helicoide, κτίριο-σύμβολο της καταστολής σύμφωνα με την αντιπολίτευση και διεθνείς οργανώσεις, παύει να λειτουργεί ως φυλακή. Οι εγκαταστάσεις, όπως ανέφερε, θα μετατραπούν σε κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό και εμπορικό χώρο, που θα εξυπηρετεί τις οικογένειες των αστυνομικών και τις γύρω κοινότητες.

Η προσωρινή πρόεδρος προανήγγειλε επίσης την έναρξη «ευρείας εθνικής διαβούλευσης» για τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος δικαιοσύνης, σε μια χώρα όπου η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν επί χρόνια ότι η δικαστική εξουσία λειτουργεί υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής.

Την ανακοίνωση παρακολούθησαν κορυφαία στελέχη του κρατικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο και ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ.

«Αμνηστία, όχι ατιμωρησία»

Η ανακοίνωση έρχεται υπό έντονη διεθνή πίεση, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Αν και η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου για απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, οργανώσεις και η αντιπολίτευση καταγγέλλουν ότι οι αποφυλακίσεις προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Η ΜΚΟ Foro Penal αμφισβητεί τους επίσημους αριθμούς, υποστηρίζοντας ότι εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν πίσω από τα κάγκελα. Συγγενείς κρατουμένων έχουν συγκεντρωθεί έξω από φυλακές, περιμένοντας την εφαρμογή των εξαγγελιών.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν ότι η αμνηστία μπορεί να λειτουργήσει θετικά μόνο εφόσον δεν οδηγήσει σε ατιμωρησία για σοβαρές παραβιάσεις ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ελπίδα, επιφυλάξεις και διεθνές παρασκήνιο

Στην αντιπολίτευση, η κίνηση αντιμετωπίζεται με συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγγενείς κρατουμένων μιλούν για «ανάσα ελπίδας», ενώ πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης κάνουν λόγο για την αρχή ενός δρόμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελευθερία και δημοκρατία.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και Νομπελίστρια Ειρήνης του 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εκτίμησε ότι οι κινήσεις αυτές δεν αποτελούν εθελοντική στροφή του καθεστώτος, αλλά αποτέλεσμα της αμερικανικής πίεσης, εκφράζοντας πάντως την ελπίδα ότι οι κρατούμενοι θα επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους.

Τέλος, σε ένδειξη της επαναπροσέγγισης με την Ουάσιγκτον, αναμένεται στο Καράκας η νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, Λόρα Ντόγκου, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα φάση στις σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας μετά από χρόνια πλήρους ρήξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



