Βενεζουέλα: Η αντιπολίτευση απαιτεί ομαλή μετάβαση με επικεφαλής τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια

Συμφώνησε και η ηγετική φιγούρα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο,

04 Ιαν. 2026 14:12
Ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Δημοκρατική Ενωτική Πλατφόρμα (PUD), υποστήριξε ότι ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια – υποψήφιος για την προεδρία στις προεδρικές εκλογές του 2024 – θα πρέπει να ηγηθεί της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, μετά την αμερικανική στρατιωτική εισβολή και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για μια δημοκρατική και ομαλή μετάβαση, σεβόμενη την κυρίαρχη βούληση που εξέφρασαν εκατομμύρια Βενεζουελάνοι στις 28 Ιουλίου 2024, όταν η χώρα διατράνωσε την επιθυμία της για αλλαγή και τη δέσμευσή της για μια συνταγματική, πολιτική και εκλογική λύση, εκλέγοντας τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια ως πρόεδρο όλων των Βενεζουελάνων», ανέφερε σε δελτίο τύπου.

«Έχει έρθει η ώρα για εθνική συμφιλίωση, να ενωθούν ξανά οι Βενεζουελάνοι σε μια μετάβαση που μας επιτρέψει να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου, να ενισχύσουμε τους θεσμούς και να διασφαλίσουμε ότι η λαϊκή κυριαρχία θα γίνεται σεβαστή ως θεμέλιο μιας ειρηνικής Βενεζουέλας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τη θέση της Πλατφόρμας ακολούθησε τελικά και η ηγετική φιγούρα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία ζήτησε από τον Στρατό να αναγνωρίσει τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια ως πρόεδρο της χώρας.

Παρότι στην αρχική της αντίδραση διαφαινόταν η βούληση της Ματσάδο να ηγηθεί μιας νέας εξουσίας στη Βενεζουέλα, σε απάντησή της στο Χ στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που χαιρέτησε την «απελευθέρωση της χώρας από τη δικτατορία Μαδούρο», ζητώντας μια δημοκρατική μετάβαση υπό τον Γκονζάλες Ουρούτια, ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τα λόγια του Γάλλου ηγέτη, προσθέτοντας ότι άμεση προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

Σημαντικό ρόλο στη στάση της φαίνεται να έπαιξε η έλλειψη στήριξης προς το πρόσωπό της από τον Αμερικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι «είναι μια πολύ καλή γυναίκα, όμως νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτήν να είναι ηγέτιδα αν δεν έχει την υποστήριξη και τον σεβασμό της χώρας».

