Βενεζουέλα: Η Ματσάδο έτοιμη για εκλογές – Έπαινοι σε Τραμπ και σχέδια επιστροφής

Την πρόθεσή της να επιστρέψει σύντομα στη Βενεζουέλα και να διεκδικήσει την εξουσία μέσω εκλογών εξέφρασε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δηλώνοντας ότι το κίνημά της είναι έτοιμο να κερδίσει μια ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία.

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η 58χρονη πολιτικός τόνισε ότι η μετάβαση στη χώρα πρέπει να προχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στις εκλογές του 2024, παρά τη νοθεία. Όπως ανέφερε, σε συνθήκες διαφάνειας το αποτέλεσμα θα ήταν συντριπτικό υπέρ της, ξεπερνώντας το 90% των ψήφων.

Η Ματσάδο, η οποία διέφυγε από τη Βενεζουέλα τον Οκτώβριο μεταμφιεσμένη για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε, δήλωσε ότι αφιέρωσε τη διάκριση στον Ντόναλντ Τραμπ και σκοπεύει να του την επιδώσει προσωπικά. Εξήρε τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου στην ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, χαρακτηρίζοντας την 3η Ιανουαρίου ως ημέρα ιστορικής επικράτησης της δικαιοσύνης επί της τυραννίας.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς τη διεξαγωγή άμεσων εκλογών στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι προηγείται η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του κράτους. Σε δηλώσεις του στο NBC σημείωσε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ουσιαστικά σε εκλογική διαδικασία.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά φέρεται να διατηρεί επαφές με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και άλλα στελέχη της απερχόμενης κυβέρνησης Μαδούρο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Η Ματσάδο χαρακτήρισε τη Ροντρίγκες βασικό παράγοντα του προηγούμενου καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι δεν χαίρει λαϊκής αποδοχής ούτε εμπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα.

Η ίδια δεν αποκάλυψε την τρέχουσα τοποθεσία της ούτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επιστροφής της στη Βενεζουέλα, όπου εξακολουθεί να καταζητείται, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα διατηρεί τον έλεγχο της κρατικής εξουσίας.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Βενεζουέλας διέταξαν τη σύλληψη όσων φέρονται να συνεργάστηκαν με τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την πρόσφατη επιχείρηση στο Καράκας. Συνολικά 14 δημοσιογράφοι συνελήφθησαν προσωρινά, ενώ αναφέρθηκαν πυρά στον ουρανό της πρωτεύουσας, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, προήλθαν από την αστυνομία για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων πτήσεων drone.

Η παράταξη Vente Venezuela ζήτησε την άμεση απελευθέρωση σχεδόν 900 πολιτικών κρατουμένων που παραμένουν φυλακισμένοι, ενώ η πολιτική και κοινωνική αβεβαιότητα στη χώρα παραμένει έντονη, εν μέσω προβληματισμού για το μέλλον του πετρελαϊκού τομέα και τη δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

