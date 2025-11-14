Βενιζέλος για την κρίση χρέους: Αν δεν παίρναμε κολοσσιαία δάνεια, η χώρα δεν θα είχε μείνει ούτε στο ευρώ ούτε στη Δημοκρατία

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και στη δική του καθοριστική εμπλοκή ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Π». Με αφορμή ερώτηση για τις αποφάσεις που σημάδεψαν την πορεία της χώρας από το 2009 έως το 2015, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε εκείνη τη δεκαετία ως «μια ιστορική εμπειρία που μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε τα πάντα».

Ο κ. Βενιζέλος υπενθύμισε ότι υπηρέτησε σε τρεις κυβερνήσεις την περίοδο της κρίσης – Παπανδρέου, Παπαδήμου και στη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, καθώς και αργότερα με τον Αντώνη Σαμαρά – σηκώνοντας, όπως είπε, τεράστιο βάρος και ως αντιπολίτευση μέχρι το 2019. Ως πιο καθοριστική απόφαση της περιόδου χαρακτήρισε την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους (PSI και OSI), η οποία, όπως υπογράμμισε, εξασφάλισε τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. «Μέχρι το 2032 έχουμε περίοδο χάριτος χωρίς χρεολύσια. Αυτό είναι κρίσιμο για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και τη δυνατότητα διάθεσης πλεονάσματος προς όφελος των πολιτών», τόνισε.

Απαντώντας στο ερώτημα για το τι θα άλλαζε εάν μπορούσε, σημείωσε ότι η διαπραγμάτευση ήταν «ασύμμετρη και άνιση», με την Ελλάδα να μην μπορεί να επιβάλει τη θέση της. «Έπρεπε να πάρουμε κολοσσιαία δάνεια, να σώσουμε τη χώρα, να παραμείνει στο ευρώ και στη Δημοκρατία. Βεβαίως και θα θέλαμε πιο ήπια προσαρμογή, λιγότερη ύφεση, μικρότερη ανεργία, μικρότερο επενδυτικό κενό», δήλωσε, ασκώντας κριτική και στους εταίρους για «τεράστια λάθη και έλλειψη διορατικότητας».

Όσο για το πολιτικό κόστος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραδέχθηκε ότι το ανέλαβε πλήρως, γνωρίζοντας ότι θα επηρέαζε την υστεροφημία του. Υποστήριξε όμως ότι οι Έλληνες δεν έχουν κατανοήσει πλήρως «τι πραγματικά συνέβη» εκείνα τα χρόνια. Γι’ αυτό και επέλεξε τον τίτλο «Εκδοχές Πολέμου» για το βιβλίο του: «Αυτός ήταν ο πόλεμος της γενιάς μας. Ο αγώνας να διατηρηθεί η χώρα όρθια, να σωθεί το 75% του επιπέδου ζωής, θυσιάζοντας το 25%».

Κλείνοντας, σχολίασε πως η περίοδος 2022–2025 αποδείχθηκε πιο δύσκολη από τις αρχικές προσδοκίες, δείχνοντας ότι η πορεία προς την κανονικότητα παραμένει εύθραυστη και απαιτητική.

