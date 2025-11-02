Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δυο τραυματίες

Οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο του ΠΑΓΝΗ, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.

02 Νοέ. 2025 18:16
Pelop News

Εξελίξεις στο μεγάλο θέμα της Κρήτης που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα, καθώς ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού είναι οι κακουργηματικές ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.

Οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Όπως, γράψαμε, εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν μετά τις 4.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των ποινικών διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες. Και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.

Βεντέτα στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι 5 καταζητούμενοι για το μακελειό

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδερφό του κατά σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη.
