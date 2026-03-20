Βέροια: Ομολόγησε ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – «Μαλώσαμε, με χτύπησε και τη χτύπησα»

Σημαντική τροπή παίρνει η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της 24χρονης στη Βέροια, καθώς ο 20χρονος που προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που τη χτύπησε και την άφησε αιμόφυρτη στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου εντοπίστηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο νεαρός λύγισε κατά την εξέτασή του και περιέγραψε στους αστυνομικούς πως προηγήθηκε καβγάς ανάμεσά τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον των αρχών ότι υπήρξε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την 24χρονη και ότι ακολούθησε συμπλοκή, αποδίδοντας στην ίδια την πρώτη κίνηση της επίθεσης. Στη δική του εκδοχή, εκείνος ανταπέδωσε τα χτυπήματα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο νέοι γνωρίζονταν και πως είχαν ραντεβού το βράδυ που σημειώθηκε η επίθεση. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, οδήγησε τις αρχές στα ίχνη του 20χρονου, ο οποίος φαίνεται πως ήταν το τελευταίο πρόσωπο με το οποίο είχε επικοινωνήσει πριν βρεθεί βαριά τραυματισμένη. Η συσκευή έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, μέσα σε λίμνη αίματος και σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Περαστικοί που τη βρήκαν ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο της πόλης. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Η νεαρή γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα περισσότερα χτυπήματα φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι της.

Σε βάρος του 20χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να κινηθούν οι επόμενες διαδικασίες και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, με το βάρος πλέον να πέφτει τόσο στην ποινική της διερεύνηση όσο και στην εξέλιξη της κατάστασης της 24χρονης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



