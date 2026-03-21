Βέροια: «Σκόνταψε σε ξύλο και χτύπησε στο τσιμέντο» λέει ο πατέρας του 7χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Νέα στοιχεία για τον σοβαρό τραυματισμό του 7χρονου αγοριού από τη Βέροια έρχονται μέσα από τη μαρτυρία του πατέρα του, ο οποίος περιέγραψε πώς, σύμφωνα με όσα γνωρίζει η οικογένεια, συνέβη το ατύχημα που οδήγησε το παιδί στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε, το παιδί έπαιζε με τον αδελφό του και ακόμη ένα φίλο του, όταν στο πλαίσιο του παιχνιδιού απομακρύνθηκε για να τους ψάξει. Σύμφωνα με την περιγραφή του, τα άλλα δύο παιδιά είχαν κρυφτεί και ο 7χρονος κινήθηκε μόνος του σε κοντινό σημείο, μέσα στο σκοτάδι, για να τα βρει.

Εκεί, όπως ανέφερε ο πατέρας του, φαίνεται ότι σκόνταψε σε ένα ξύλο ή κλαδί, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι του στο τσιμέντο. Ο ίδιος σημείωσε ότι ήταν βράδυ και η ορατότητα ήταν περιορισμένη, κάτι που πιθανότατα συνέβαλε στο πώς εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο πατέρας του 7χρονου περιέγραψε ακόμη ότι το παιδί βρέθηκε από άλλο παιδί, που δεν είχε σχέση με την παρέα του, και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι γονείς του, οι οποίοι το εντόπισαν τραυματισμένο. Από εκεί και πέρα ακολούθησε η κινητοποίηση των αρχών και η μεταφορά του για νοσηλεία.

Το παιδί εντοπίστηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς τις αισθήσεις του, σε πρανές ανάμεσα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και σε κοντινό πάρκο στη Βέροια. Η μητέρα του βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όμως η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να διακομιστεί άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Στο ΑΧΕΠΑ υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι και λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, ενώ η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται, καθώς το παιδί συνεχίζει να δίνει μάχη μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του.

