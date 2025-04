Βεβαιότητα Τραμπ στη συνάντηση με Μελόνι: «Θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, 100%»

Σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία με την ΕΕ για το ζήτημα των δασμών δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο την Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, 100%», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «θα είναι μια δίκαιη συμφωνία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, πριν ξεκινήσει το γεύμα με την Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες «προχωρούν πολύ καλά». Όμως, είπε, οι ΗΠΑ «δεν βιάζονται» να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεγελάστηκαν και εκμεταλλεύτηκαν από κάθε χώρα στον κόσμο, πρακτικά σχεδόν από όλες. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πια, αλλά θα κάνουμε δίκαιες συμφωνίες», ανέφερε. Όπως είπε, θα κάνει «μια πολύ καλή συμφωνία» με την Κίνα.

🚨 ITALIAN PM MELONI: “I’m here to make a deal!”

“If I wouldn’t think it’s a reliable partner, I wouldn’t be here.”

Italy is about to get a MUCH better trade deal with Trump than the EU, as Italy’s PM just travelled all the way here to speak with Trump

THAT’S how it’s done 🔥 pic.twitter.com/aGef7YxEw8

— Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2025