Βγαίνουν τα άρματα! – Πρώτη εμφάνιση απόψε στους δρόμους της Πάτρας

Η φαντασμαγορική νύχτα με την οποία εγκαινιάζεται το τριήμερο της κορύφωσης του Πατρινό Καρναβάλι, απόψε Παρασκευή (ώρα 19:00), θα φέρει έντονα τη σφραγίδα των φωταγωγημένων καρναβαλικών αρμάτων του Δήμου Πατρέων, τα οποία θα παρελάσουν για πρώτη φορά στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρα.

Το φως του Καρναβαλιού και η ατμόσφαιρα γιορτής θα κυριαρχήσουν στη νύχτα, χαρίζοντας σε Πατρινούς και επισκέπτες μια σπάνια εμπειρία, με το χρώμα, τη μουσική και την αυθεντική καρναβαλική διάθεση να ξεχειλίζουν στους δρόμους της πόλης.

Η εκκίνηση της παρέλασης θα γίνει από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, με προορισμό την Πλατεία Γεωργίου Α΄, μέσω της οδού Κορίνθου. Τα άρματα θα σταθμεύσουν περιμετρικά της πλατείας, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τα θαυμάσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Τα άρματα που θα παρελάσουν είναι:

Προπομπός – «Patras Carnival DJ», Βασιλιάς Καρνάβαλος – Διόνυσος, «Ούτε στάλα νερό», «Paint the City», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» (για το Πανεπιστήμιο Πατρών), «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών («Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία – Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός Ανθρωπος»), καθώς και το Μουσικό Αρμα.

Open DJ Festival

Ηδη από τις 17:30, από το μπαλκόνι του Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, καταξιωμένοι DJs της Πάτρας θα δώσουν τον ρυθμό με επιλεγμένα DJ sets, προετοιμάζοντας το κοινό για τη μεγάλη βραδινή παρέλαση των αρμάτων.

Στο Open DJ Festival, που διοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας, συμμετέχουν (αλφαβητικά):

G. Dasios, P. Dimitropoulos, T. Giovas, D. Hiras, K. Iliopoulos, A. Korakas, L. Makrigiannis, G. Markou, V. Panagopoulos και J. Thanopoulos.

Πρόγραμμα Open DJ Festival

• 17:30 – 18:15: Παναγόπουλος – Μάρκου

• 18:15 – 19:00: Χείρας – Ντάσιος

• 19:00 – 19:45: Μαράκης – Γιόβας

• 19:45 – 20:30: Ηλιόπουλος – Θανοπούλος

• 20:30 – 22:00: Panos Dim – Eskay.

50.000 Καρναβαλιστές σε 190 Πληρώματα

Η ώρα που το κέφι χτυπάει κόκκινο –οι παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές, σε 190 πληρώματα, με ευφάνταστες καλλιτεχνικές και σατιρικές στολές, θα κατακλύσουν τους δρόμους, παρασύροντας χιλιάδες Πατρινούς και επισκέπτες κάθε ηλικίας σε ένα τεράστιο ξέφρενο γλέντι.

Στη Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση του Σαββάτου, που ξεκινά στις 18:00, θα συμμετάσχουν τα άρματα του Δήμου Πατρέων και τα μέλη των πληρωμάτων χωρίς τα δικά τους άρματα, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα στην οδό Κορίνθου και την Πλατεία Γεωργίου Α΄.

Στη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής, που ξεκινά στις 14:00, προπορεύονται τα άρματα του Δήμου, ακολουθούμενα από τα πληρώματα με τα άρματά τους, δημιουργώντας ένα πανόραμα φαντασίας, ευρηματικότητας και παλλαϊκής συμμετοχής.

Στην κορυφή της παρέλασης θα βρίσκεται η Δημοτική Μουσική, ενώ θα ακολουθήσουν τα 19 άρματα του Δήμου – ανάμεσά τους ο Προπομπός «Patras Carnival DJ», ο Βασιλιάς Καρνάβαλος – Διόνυσος, το Αρμα της Βασίλισσας με τη Μαρίζα Φλωράτου, «Paint the City», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών, το Αρμα της Καρναβαλικής Ακαδημίας και ο χείμαρρος καρναβαλιστών.

Στο τέλος, τα οχήματα του Σοκολατοπόλεμου θα ολοκληρώσουν τη γιορτή, παραδίδοντας στους θεατές μια γλυκιά και ιστορική εμπειρία.

Πυρετός το Σάββατο

Από τα πιο ζεστά καρναβαλικά πρωινά αναμένεται να είναι αυτό το Σάββατο, με το καρναβαλικό θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά ενόψει της Ποδαράτης Νυχτερινής Παρέλασης. Το κέντρο της Πάτρας θα πλημμυρίσει από χρώμα, γεύση και μουσική, προσφέροντας σε Πατρινούς και επισκέπτες ώρες κεφιού, χαράς και ανεμελιάς μέσα από μια σειρά γιορτινών δράσεων.

Από τις 11:00 έως τις 14:00, στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, το PRE PARADE DJ PARTY, που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας, θα ανεβάσει τα ντεσιμπέλ της καρναβαλικής διασκέδασης. Την ίδια ώρα που ο Σοκολατοπόλεμος θα «γλυκαίνει» την πόλη με την παρέλαση οχημάτων και τις σοκολατορίψεις στους κεντρικούς δρόμους, οι DJs Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Παπανδρέου (Dimi Papa) και Τάκης Λαϊνάς θα ξεσηκώνουν το κοινό με χορευτικές επιλογές, προθερμαίνοντας την ατμόσφαιρα σε ρυθμούς Ποδαράτης. Ενα μεγάλο πάρτι που ξεκινά από το πρωί του Σαββάτου.

Παράλληλα, οι Στρατηγοί και Πρέσβεις του Πατριού Καρναβαλιού θα θέτουν «μηχανές» και «οχήματα» σε πλήρη κίνηση. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα υποδεχθούν τη Μαρία Αντουανέτα και την πολυπληθή συνοδεία της με όλες τις τιμές, παραδίδοντάς της τον «κλεμμένο θησαυρό του Λούβρου», ο οποίος φυλάσσεται -όπως λέγεται– σε απόλυτα ασφαλές σημείο, απρόσιτο ακόμα και για τον Κριτσώνη, που ανακάλυψε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό.

Το καρναβαλικό ραντεβού δίνεται από το πρωί έως το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Φεβρουαρίου, με την πόλη να ζει σε ρυθμούς γιορτής.

