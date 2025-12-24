Βιασμός 13χρονης από έξι άτομα στη Θεσσαλονίκη, ανήρτησαν βίντεο

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικοις οι έξι κατηγορούμενοι 14 έως 19 ετών «τράβηξαν» βίντεο και το ανέβασαν στο διαδίκτυο.

Βιασμός 13χρονης από έξι άτομα στη Θεσσαλονίκη, ανήρτησαν βίντεο
24 Δεκ. 2025 9:42
Pelop News

Εξι άτομα κατήγγειλε για βιασμό 13χρονη στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για τρεις Έλληνες και τρεις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιόν τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία που έκανε το κορίτσι, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2025 – Απριλίου 2025, τέσσερις εκ των ανωτέρω, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε η 13χρονη από τις Φιλιππίνες με τον 15χρονο ανήλικο, ο οποίος την προέτρεπε σχετικά, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και σε γυναικείες τουαλέτες χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου ενεργούσαν σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς τη θέλησή της, την οποία βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την ίδια και όπως μεταδίδει το voria.gr, απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ένας άλλος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Σημειώνεται ότι κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

