Βίαζε μητέρα μπροστά στο παιδί της, συνελήφθη στο Ηράκλειο

Ο 45χρονος κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλευόταν εργασιακά τη μητέρα και την ανήλικη κόρη της.

12 Δεκ. 2025 10:53
Pelop News

Για εμπορία ανθρώπων, εργασιακή εκμετάλλευση, βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός, στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί ενημέρωση από αλλοδαπές Αρχές σχετικά με 47χρονη γυναίκα, υπήκοο Ρουμανίας, η οποία αναφέρθηκε ως πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η 47χρονη εντοπίστηκε κατά τις πρωινές ώρες την 28η Νοεμβρίου 2025 σε οικία, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου, όπου κατά την εξέτασή της αρνήθηκε τα καταγγελλόμενα καθώς και οποιαδήποτε έκνομη ή βίαιη ενέργεια σε βάρος της.

Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από νέα καταγγελία της γυναίκας, προχώρησαν χθες (10/12/2025) το πρωί, στη σύλληψή του. Παράλληλα, η 47χρονη και η κόρη της απομακρύνθηκαν από την οικία και με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή υγείας ενώ τους χορηγήθηκε παραγγελία και για ιατροδικαστική εξέταση.

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή αρχές Νοεμβρίου του 2025, μαζί με τη 47χρονη και την ανήλικη κόρη της, όπου τις εκμεταλλευόταν εργασιακά, ενώ είχε προβεί και σε πράξεις σεξουαλικής και σωματικής βίας σε βάρος της 47χρονης, παρουσία της ανήλικης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

