ΒΙΝΤΕΟ από τη διάσωση γυναίκας από ορμητικά νερά στη Γλυφάδα

Χάρης την επέμβαση δυο ανδρών σώθηκε γυναίκα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, στην Ανω Γλυφάδα, το βράδυ της Τετάρτης 21/01/2026.

Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο πεζή, όταν έχασε την ισορροπιά της. Οι άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς δεύτερη σκέψη και με κίνδυνο ζωής, την προσέγγισαν καταφέροντας να την απεγκλωβίσουν.

