ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή εξουδετέρωσης νάρκης στη Νάξο

Με ελεγχόμενη έκρηξη έγινε η επιχείρηση εξουδετέρωσης νάρκης, στη Νάξο.

Νάξος: Η στιγμή εξουδετέρωσης της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη pic.twitter.com/Elqu1isdgf — cyclades24 (@cyclades24) February 19, 2026

Η νάρκη εντοπίστηκε το Σάββατο 14/02/2026 από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου.

