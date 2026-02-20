ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή εξουδετέρωσης νάρκης στη Νάξο

Η νάρκη εντοπίστηκε από αλιευτικό το περασμένο Σάββατο 14/02/2026.

ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή εξουδετέρωσης νάρκης στη Νάξο
20 Φεβ. 2026 8:41
Pelop News

Με ελεγχόμενη έκρηξη έγινε η επιχείρηση εξουδετέρωσης νάρκης, στη Νάξο.

Η νάρκη εντοπίστηκε το Σάββατο 14/02/2026 από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου.

