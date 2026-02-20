ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή εξουδετέρωσης νάρκης στη Νάξο
Η νάρκη εντοπίστηκε από αλιευτικό το περασμένο Σάββατο 14/02/2026.
Με ελεγχόμενη έκρηξη έγινε η επιχείρηση εξουδετέρωσης νάρκης, στη Νάξο.
Νάξος: Η στιγμή εξουδετέρωσης της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη pic.twitter.com/Elqu1isdgf
— cyclades24 (@cyclades24) February 19, 2026
Η νάρκη εντοπίστηκε το Σάββατο 14/02/2026 από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου.
