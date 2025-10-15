ΒΙΝΤΕΟ Κάνσας: Απαγωγή 35χρονης από τον σύντροφό της

Την απαγωγή μιας 35χρονης κατέγραψε η κάμερα ενός κουδουνιού σπιτιού στο Κάνσας, όπου φαίνεται ο 22χρονος σύντροφος μιας 35χρονης να την αρπάζει από πίσω και να την απομακρύνει με βία. Η γυναίκα φώναζε για βοήθεια ενώ βρισκόταν υπό τον έλεγχο του δράστη.

Η ίδια επικοινώνησε άμεσα με το αστυνομικό τμήμα της Γουιτσίτα, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για το περιστατικό που εμφανίζεται στα πλάνα.

🚨BREAKING: Horrifying video released by the Wichita Police Dept. of a kidnapping yesterday morning and they’re asking for the public’s help in identifying the woman and her assailant. This is every woman’s worst nightmare. If you recognize her, immediately call 911. pic.twitter.com/QqC7I5UPQb — Dapper Detective (@Dapper_Det) October 13, 2025

Η αστυνομία χαρακτήρισε το γεγονός περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σημειώνοντας ότι η γυναίκα, παρά τη βία που δέχθηκε, δεν υπέστη σοβαρά τραύματα.

Ο 22χρονος άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια προφυλακίστηκε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:

Βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό

Απλή σωματική βλάβη εντός οικογένειας

Παράνομο περιορισμό της ελευθερίας

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



