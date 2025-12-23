ΒΙΝΤΕΟ καταβόθρα «κατάπιε» σκάφη σε κανάλι στη Βρετανία

Η στιγμή που ένα πλοιάριο καναλιού κατρακύλησε σε μια καταβόθρα πλάτους περίπου 50 μέτρων, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση της υδάτινης οδού στη Βρετανία, έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Περισσότερα από δώδεκα άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σκάφη τους στο κανάλι Llangollen, στο Whitchurch του Σρόπσαϊρ, όταν το τεράστιο άνοιγμα δημιουργήθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε λίγα μόλις λεπτά αργότερα, φαίνεται ένα σκάφος να γέρνει και να πέφτει στο χείλος της καταβόθρας, ενώ ακούγονται οι ήχοι από ξύλα που τρίζουν και σπάνε καθώς το καταπίνει το άνοιγμα.

Το υλικό κατέγραψε ο Πολ Σμιθ-Στόρι, ο οποίος διατηρεί στο YouTube το κανάλι Narrowboat Life Unlocked. Το σκάφος του ήταν δεμένο μόλις 16 μέτρα μακριά από το σημείο, όταν ξύπνησε από έντονους θορύβους.

Σε κοντινή απόσταση, ο 75χρονος Μπομπ Γουντ κοιμόταν επίσης, όταν το σκάφος του άρχισε να παρασύρεται προς την καταβόθρα.

Όπως περιέγραψε: «Ήμουν μέσα στο σκάφος και κοιμόμουν και νόμιζα πως έπρεπε να πάω στην τουαλέτα. Σηκώθηκα και σκέφτηκα “έχουμε μια περίεργη κλίση”. Άνοιξα την πίσω πόρτα για να δω γιατί γέρναμε και κατάλαβα ότι δεν έβρεχε καθόλου — ήταν το νερό που έφευγε κάτω από το σκάφος. Πήδηξα στο πίσω μέρος και κατέβηκα έξω, και εκείνη ακριβώς τη στιγμή το σημείο άρχισε να υποχωρεί. Η πρύμνη σηκώθηκε περίπου δυόμισι μέτρα στον αέρα και εγώ έπεσα μπρούμυτα».

Ο κ. Γουντ είπε ότι έσπευσε στο κοντινότερο σκάφος και άρχισε να χτυπά για να ξυπνήσει τους επιβαίνοντες.«Βγήκε πολύ γρήγορα και το σκάφος του βυθ ίστηκε κι αυτό. Το δικό μου έπεσε πρώτα με την πλώρη και το δικό του με την πρύμνη», ανέφερε.Πρόσθεσε ότι δεν μπο ρούσε να δει τίποτα λόγω του σκοταδιού. «Το μόνο που άκουγα ήταν το νερό να ορμά», είπε.

Δύο πλοιάρια έπεσαν μέσα στην καταβόθρα και βρίσκονται πλέον στον πυθμένα της, ενώ ένα ακόμη παρέμενε να ισορροπεί επικίνδυνα στο χείλος.

Τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν σε συνθήκες «ασταθούς εδάφους και ταχύτατα κινούμενων υδάτων» για να απεγκλωβίσουν 14 άτομα. Η όχθη του καναλιού κατέρρευσε, με μεγά λες ποσότητες νερού να χύνονται στα γύρω χωράφια.

Ο Σμιθ-Στόρι περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης στο κανάλι του στο YouTube: «Είναι 4:20 το πρωί, μόλις ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο που μας ξύπνησε. Το σκάφος σηκώνεται επικίνδυνα, βγήκαμε έξω. Ο Φιλ σηκώθηκε και είπε ότι προχώρησε μπροστά και υπάρχει ρήγμα. Όλα έχουν ανατραπεί στο σκάφος, η στάθμη έχει πέσει τουλάχιστον 60 εκατοστά και η ροή του νερού είναι απίστευτη. Θα κατέβω αμέσως».

Αργότερα στο βίντεο αποκάλυψε ότι αρχικά σκόπευαν να μετακινήσουν το σκάφος ακριβώς στο σημείο όπου άνοιξε η καταβόθρα. Όπως είπε, σοκαρίστηκε όταν είδε ένα σκάφος περίπου τέσσερα μέτρα κάτω, στον πυθμένα του ανοίγματος σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Σμιθ-Στόρι ανέφερε ότι μίλησαν με έναν από τους ιδιοκτήτες που έχασαν το σκάφος τους. «Δόξα τω Θεώ που πρόλαβε και κατέβηκε», είπε.«Άκουσε τον θόρυβο και βγήκε εγκαίρως, γιατί το σκάφος του παρασύρθηκε κυριολεκτικά στον πάτο της καταβόθρας. Καθώς μιλούσαμε, το άνοιγμα μεγάλωνε και άλλο κομμάτι του καναλιού κατέρρευσε, με αποτέλεσμα και εκείνο το σκάφος να πέσει μέσα».

Τρία σκάφη έμειναν εγκλωβισμένα, δύο εκ των οποίων βρίσκονται πλέον μέσα στην καταβόθρα.

Η καταβόθρα έχει διαστάσεις περίπου 50 επί 50 μέτρα. Πυροσβέστες έσπευσαν για να διασώσουν περίπου δέκα άτομα από σκάφη του καναλιού, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού αποστραγγίστηκαν από το σημείο.

Ο Σμιθ-Στόρι χαρακτήρισε το θέαμα «σπαρακτικό». «Είμαι ευγνώμων που όλοι είναι καλά, αλλά αυτά τα σκάφη είναι τα σπίτια τους — και όλα αυτά συνέβησαν λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα», είπε.

Περίπου 50 πυροσβέστες και μηχανικοί εργάστηκαν για να καταστήσουν την περιοχή ασφαλή, ενώ κάτοικοι και περαστικοί συγκεντρώθηκαν στο σημείο.

Η Χέλεν Λέισι δήλωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της χρησιμοποιούν συχνά το συγκεκριμένο τμήμα του καναλιού. «Είδα τις εικόνες και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν αν το δικό μας σκάφος είχε πέσει μέσα. Φίλοι μας παραλίγο να δέσουν εκεί χθες, αλλά τελικά το απέφυγαν», είπε.

Σύμφωνα με τις αρχές, κανένα άτομο δεν τραυματίστηκε, ενώ η απουσία θυμάτων χαρακτηρίστηκε «απόλυτο θαύμα».

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι η κατάσταση σταθεροποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα, με τη ροή των υδάτων να έχει μειωθεί και χωρίς να υπάρχει πλέον επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές ζητούν από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση και την προστασία του περιβάλλοντος και των γύρω ιδιοκτησιών.

