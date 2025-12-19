ΦΩΤΟ κροκόδειλος κατασπάρεξε 10χρονο στην Ινδονησία

Ο 10χρονος Άφαν κολυμπούσε με φίλους του σε ποταμό, στη βόρεια Ινδονησία, όταν ο κροκόδειλος επιτέθηκε και το σκότωσε.

ΦΩΤΟ κροκόδειλος κατασπάρεξε 10χρονο στην Ινδονησία
19 Δεκ. 2025 11:05
Pelop News

Κροκόδειλος άρπαξε και έσυρε κάτω από το νερό αγόρι 10 ετών στην Ινδονησία, με σοκαρισμένους κατοίκους να βλέπουν αργότερα το ερπετό να αναδύεται στην επιφάνεια κρατώντας το άψυχο σώμα του παιδιού σφιγμένο στα σαγόνια του.

Ο Άφαν κολυμπούσε με φίλους του στον ποταμό Ινγκόι, στη βόρεια Ινδονησία, το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο κροκόδειλος επιτέθηκε. Το παιδί προσπαθούσε να δροσιστεί στο νερό, όταν το ζώο όρμησε ξαφνικά, δαγκώνοντάς το στον κορμό και τινάζοντάς το βίαια, ενώ εκείνο φώναζε απελπισμένα για βοήθεια. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Άφαν σύρθηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού, καθώς οι τρομοκρατημένοι φίλοι του παρακολουθούσαν ανήμποροι

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τα δύο αγόρια που κολυμπούσαν μαζί του κατάφεραν να ξεφύγουν και έτρεξαν στο χωριό για να σημάνουν συναγερμό, όμως μέχρι να φτάσει βοήθεια, ο Άφαν είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί τοπικά δείχνει τον κροκόδειλο να επιπλέει κοντά στην όχθη του ποταμού, με το άψυχο σώμα του παιδιού σφηνωμένο στα σαγόνια του, πριν χαθεί ξανά κάτω από τα θολά νερά.

Μετά την επίθεση, ξεκίνησε άμεσα κοινή επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών διασωστών. Οι ομάδες «χτένισαν» τον ποταμό και τη γύρω ακτογραμμή με φουσκωτές λέμβους, αλιευτικά σκάφη και μακρόστενες βάρκες.

Οι έρευνες διεξάγονταν με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω φόβων για νέες επιθέσεις κροκοδείλων. Συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου, όταν ο κροκόδειλος εντοπίστηκε ξανά κοντά σε μια προβλήτα χωριού. Κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σοκαρισμένοι, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να απομακρύνουν το ζώο από την περιοχή. Το σώμα του Άφαν βρέθηκε να επιπλέει λίγα μόλις μέτρα από την προβλήτα, αφού ο κροκόδειλος απομακρύνθηκε. Τα λείψανά του ανασύρθηκαν, τοποθετήθηκαν σε σκάφος και παραδόθηκαν στη συντετριμμένη οικογένειά του.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ποταμός αποτελεί γνωστό βιότοπο κροκοδείλων. Ο αρχηγός της αστυνομίας Νότιας Χαλμαχέρας, Χέντρα Γκουναουάν, δήλωσε ότι τα ερπετά εμφανίζονται συχνά στην περιοχή και προειδοποίησε πως εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή.

Ο Ιβάν Ραμντάνι, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης της Τερνάτε, επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μετά τον εντοπισμό του σώματος του παιδιού. «Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με φουσκωτές λέμβους της Basarnas, μακρόστενες βάρκες της κοινότητας και αλιευτικά σκάφη, καλύπτοντας την ακτογραμμή από τον ποταμό Ινγκόι έως την επιφάνεια της θάλασσας», δήλωσε.

«Με τον θάνατο του θύματος και την παράδοση της σορού στην οικογένειά του, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε και έκλεισε. Όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις επέστρεψαν στις μονάδες τους».

Η Ινδονησία φιλοξενεί 14 είδη κροκοδείλων, ανάμεσά τους και τους μεγάλους, ιδιαίτερα επιθετικούς κροκόδειλους των εκβολών, που ευδοκιμούν στο τροπικό κλίμα της χώρας. Οικολόγοι επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις σε ανθρώπους έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς τα ζώα ωθούνται όλο και πιο κοντά σε χωριά.

 

