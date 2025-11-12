ΒΙΝΤΕΟ με οδηγό τρένου να κοιμάται, ενώ ο συρμός εκινείτο με 80 χλμ./ώρα

Το περιστατικό, που σημειώθηκε  στη σήραγγα Sunset κοντά στο πάρκο Duboce, στο Σαν Φρανσίσκο, δεν έδειξε κανένα τεχνικό πρόβλημα με το τρένο ή τις ράγες.

ΒΙΝΤΕΟ με οδηγό τρένου να κοιμάται, ενώ ο συρμός εκινείτο με 80 χλμ./ώρα
12 Νοέ. 2025 9:42
Pelop News

Στο σοκαριστικο βίντεο φαίνεται οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο να αποκοιμιέται την ώρα που το όχημα επιταχύνει πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες και παραλίγο να συγκρουστεί με αυτοκίνητο.

Η γυναίκα μηχανοδηγός φαίνεται να έχει γείρει στην καρέκλα της, τη στιγμή που το διπλό βαγόνι γεμάτο κόσμο παίρνει απότομα μια στροφή, ενώ ένα αυτοκίνητο προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το KRON4.

Όπως αναφέρει η New York Post, η απότομη στροφή εκτόξευσε τους επιβάτες προς τα πλάγια, με πολλούς να πέφτουν στο πάτωμα. «Θέλω να κατέβω!», ακούγεται να ουρλιάζει μια γυναίκα, ενώ μια άλλη φωνάζει «Ω Θεέ μου!». Το απότομο τίναγμα ξύπνησε τη μηχανοδηγό, η οποία έσπευσε να πάρει ξανά τον έλεγχο και να σταματήσει το τρένο. Στη συνέχεια σηκώθηκε και προσπάθησε να καθησυχάσει τους έντρομους επιβάτες, επαναλαμβάνοντας: «Ηρεμήστε». «Συγγνώμη», είπε. «Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Δεν τρακάρουμε. Ηρεμήστε».

Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, μία γυναίκα επιβάτης χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για διάσειση. Η έρευνα για το περιστατικό, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου στη σήραγγα Sunset κοντά στο πάρκο Duboce, δεν έδειξε κανένα τεχνικό πρόβλημα με το τρένο ή τις ράγες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η υπηρεσία δημοτικών μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA).

Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε «από λάθος λόγω κόπωσης του οδηγού».

«Το τρένο παρουσίασε μια σειρά από απροσδόκητους κραδασμούς ενώ κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα 80χλμ. ανά ώρα μέσα σε στροφή», ανέφερε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει ποιο είναι το κανονικό όριο ταχύτητας στο σημείο. «Πολλοί επιβάτες ταρακουνήθηκαν και έπεσαν λόγω της απότομης κίνησης», επιβεβαίωσε.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι «το ζήτημα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τη σχετική σύμβαση, που περιλαμβάνει την απομάκρυνση της οδηγού από καθήκοντα οδήγησης».

Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Τζούλι Κίρσμπαουμ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο». «Γνωρίζουμε ότι ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη», δήλωσε. «Η ασφάλεια είναι πάντα η κορυφαία προτεραιότητά μας. Είμαστε δεσμευμένοι να αποδώσουμε ευθύνες και να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα μέσα μεταφοράς να παραμείνουν ασφαλή και αξιόπιστα για όλους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Στο πλευρό των συνταξιούχων η Δημοτική Αρχή – Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Δυτικής Ελλάδας στην πλατεία Γεωργίου
13:03 «Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό»! Ζούγκλα, φρικιαστική επίθεση σε 15χρονο
13:00 Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή
13:00 Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ