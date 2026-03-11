Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στο σχολείο στο Ηράκλειο – Στο παρά πέντε απομακρύνθηκαν οι ανήλικοι

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην αυλή σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης βλέπει το φως της δημοσιότητας, ενώ οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Στο βίντεο, που δημοσιεύει το cretalive.gr, καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης, με τους τρεις μαθητές –ηλικίας 14 έως 17 ετών– να έχουν απομακρυνθεί κυριολεκτικά λίγα δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί ο αυτοσχέδιος μηχανισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα οι τρεις φίλοι είχαν γιορτάσει τα γενέθλια του μεγαλύτερου σε ηλικία από την παρέα και στη συνέχεια αποφάσισαν να πειραματιστούν με την κατασκευή ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, προσπαθώντας να αντιγράψουν αντίστοιχα βίντεο που είχαν δει στο TikTok.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών από τους οποίους θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες της έρευνας, για την κατασκευή του αυτοσχέδιου μηχανισμού οι ανήλικοι χρησιμοποίησαν μία μεγάλη κροτίδα, δύο μπουκάλια με οινόπνευμα και δύο γκαζάκια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Μαρτίου. Μετά από προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους τρεις μαθητές, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της 10ης Μαρτίου.

Από το σημείο της έκρηξης περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν δύο πλήρη φιαλίδια βουτανίου, υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος, υπολείμματα κροτίδας καθώς και μονωτική ταινία.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρεις κηδεμόνες των ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

