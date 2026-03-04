Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί ναυτικές και αμυντικές δυνάμεις από διάφορες χώρες.

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου
04 Μαρ. 2026 17:01
Pelop News

Η κατάσταση στην Κύπρο βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής τις τελευταίες ώρες, καθώς έχουν καταγραφεί εκτοξεύσεις ιρανικών drones που φέρεται να στοχεύουν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί ναυτικές και αμυντικές δυνάμεις από διάφορες χώρες. Ελλάδα, Βρετανία και Γαλλία έχουν αποστείλει φρεγάτες αλλά και αντιπυραυλικά συστήματα, με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας και τη δημιουργία ενός προστατευτικού «πλέγματος» πάνω από το νησί.

Ενδεικτική της έντασης που επικρατεί είναι η στιγμή κατά την οποία σύστημα αεράμυνας προχώρησε στην αναχαίτιση ιρανικού drone που κινούνταν στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον Τούρκο δημοσιογράφο της εφημερίδας Milliyet, Sefa Karahasan, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και απαθανάτισε τη στιγμή με το κινητό του τηλέφωνο.

Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας το περιστατικό που σημειώθηκε στον κυπριακό ουρανό και αναδεικνύοντας το κλίμα αυξημένης επιφυλακής στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Κάρπαθος: Έφτασαν οι πύραυλοι Patriot
18:35 Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε
18:30 Πάτρα – Ανάπλαση ΑΣΟ: Ποια αθλήματα θα φιλοξενηθούν στον Πολυχώρο, πλάνο για Μουσείο Σταφίδας
18:21 «Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» τονίζει Έλληνας φοιτητής από την Κύπρο
18:11 Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό από το 44ο δημοτικό σχολείο Πατρών
18:09 Νάπολη: Μια πόλη που σε κερδίζει με χάος, ιστορία και την καλύτερη πίτσα του κόσμου
18:07 Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Καλαβρύτων
18:04 Χειροπέδες στη μητέρα 14χρονου, που επιτέθηκε σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο!
17:54 Πάτρα: Νίκη της ζωής για το βρέφος με μηνιγγίτιδα – Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ μετά από 11 ημέρες
17:49 Επικό το εικαστικό της World Athletics για το μεγάλο ρεκόρ του Καραλή
17:39 Πόλεμος: Ανασύρθηκαν 87 σοροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό
17:29 Πριν εμφανιστεί η νόσος: Η περίοδος ψυχικής πίεσης που συχνά προηγείται
17:24 Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
17:21 Άγκυρα: «Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, πήγαινε στην Κύπρο και όχι στην Τουρκία»
17:16 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Τούμπαρε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός ΦΩΤΟ
17:15 Η Ευρώπη θέλει περισσότερη παραγωγή εντός ΕΕ – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι επιφυλάξεις
17:12 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: 127 σύνεδροι θα εκλεγούν στην Αχαΐα – Αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα και οι προθεσμίες
17:10 Αυτός είναι ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που «έφαγε» 15 μήνες φυλακή από ελληνικό δικαστήριο!
17:08 Έψαλαν στον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο τα κάλαντα της άνοιξης
17:01 Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ