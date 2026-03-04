Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου

Η κατάσταση στην Κύπρο βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής τις τελευταίες ώρες, καθώς έχουν καταγραφεί εκτοξεύσεις ιρανικών drones που φέρεται να στοχεύουν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί ναυτικές και αμυντικές δυνάμεις από διάφορες χώρες. Ελλάδα, Βρετανία και Γαλλία έχουν αποστείλει φρεγάτες αλλά και αντιπυραυλικά συστήματα, με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας και τη δημιουργία ενός προστατευτικού «πλέγματος» πάνω από το νησί.

Ενδεικτική της έντασης που επικρατεί είναι η στιγμή κατά την οποία σύστημα αεράμυνας προχώρησε στην αναχαίτιση ιρανικού drone που κινούνταν στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον Τούρκο δημοσιογράφο της εφημερίδας Milliyet, Sefa Karahasan, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και απαθανάτισε τη στιγμή με το κινητό του τηλέφωνο.

Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας το περιστατικό που σημειώθηκε στον κυπριακό ουρανό και αναδεικνύοντας το κλίμα αυξημένης επιφυλακής στην περιοχή.

📍Güney Kıbrıs’ı hedef alan ve düşürülen İHA KKTC’den böyle görüntülendi!.. pic.twitter.com/TdHg6trkP1 — Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) March 4, 2026

