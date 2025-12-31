ΒΙΝΤΕΟ οι έξι ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν στους κινηματογράφους το 2026

Τι θα φέρει, κινηματογραφικά το 2026; Πώς θα είναι ως χρονιά; Ποιες ταινίες να περιμένουμε περισσότερο; Η αλήθεια είναι -και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κριτικών – η νέα χρονιά ετοιμάζεται να ανεβάσει τον πήχη πιο ψηλά, με τους πιο αισιόδοξους να κάνουν λόγο ακόμη και για μια «χρυσή χρονιά» για το παγκόσμιο σινεμά. Ο κινηματογραφικός μπαξές έχει τα πάντα, αλλά και την επιστροφή «γιγάντων», τόσο σε επίπεδο σκηνοθεσίας, όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, όσο και σε επίπεδο ηθοποιών, όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι τζούνιορ και η Μέριλ Στριπ.

Ας δούμε πέντε ταινίες που ξεχωρίζουμε και το κοινό (μαζί κι εμείς) περιμένει πώς και πώς.

«Οδύσσεια»

Μετά τον σαρωτικό «Οπενχάιμερ», ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει και μαζί του φέρνει το έπος του Ομήρου, την Οδύσσεια, που προβλέπεται να είναι και το κινηματογραφικό έπος των τελευταίων ετών. Στο καστ συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και Ζεντάια και Σαρλίζ Θερόν, ενώ η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ήδη το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε πρόσφατα και καθήλωσε το κοινό, ανεβάζοντας κι άλλο την προσμονή μας για την πρεμιέρα.

Ημέρα κυκλοφορίας: 16 Ιουλίου 2026

«Ο διάβολος φοράει Prada 2»

Το σίκουελ που περιμένουμε πώς και πώς. Είκοσι χρόνια μετά, Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ συναντιούνται ξανά για το δεύτερο μέρος του «Ο διάβολος φοράει Prada» και η προσμονή για την ταινία είναι τεράστια. Αυτό, άλλωστε, αποτυπώθηκε και με το teaser του σίκουελ που όταν κυκλοφόρησε, έκανε ρεκόρ φθάνοντας τα 181,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε ένα 24ωρο. Στο καστ της ταινίας έχουμε και νέες προσθήκες μεταξύ αυτών οι Κένεθ Μπράνα, Lady Gaga, Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού.

Ημέρα κυκλοφορίας: 1 Μαΐου 2026

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

Το 2026 έχουμε ακόμη μία κινηματογραφική επιστροφή, αυτή του Τζουντ Λο, ο οποίος αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση ως Βλαντιμίρ Πούτιν, μιας και η μεταμόρφωση του είναι εντυπωσιακή, όπως και η ομοιότητά του με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο «Μάγος του Κρεμλίνου» είναι βασισμένος στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Εμπολι, εξερευνώντας παράλληλα με τη διαδρομή του Πούτιν, και σημαντικές πτυχές του σύγχρονου πολιτικού κόσμου. Στο πλευρό του Τζουντ Λο θα δούμε τους Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκη και Τομ Στάριτ.

Ημέρα κυκλοφορίας: 19 Μαρτίου 2026

«Disclosure Day»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει με την «Ημέρα αποκάλυψης» στα ελληνικά και αναμένεται να γίνει γενικότερα της… αποκάλυψης στις αίθουσες, καθώς ο σκηνοθέτης ως ο «μάγος» ταινιών επιστημονικής φαντασίας ξέρει πολύ καλά πώς να καθηλώνει το κοινό. Αλήθεια, αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Οι Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ και Κόλιν Φερθ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Σπίλμπεργκ.

Ημέρα κυκλοφορίας: 12 Ιουνίου του 2026

«Michael»

Οι βιογραφικές ταινίες έχουν την τιμητική τους και τη νέα χρονιά, αλλά εδώ μιλάμε για τη ζωή της πιο αμφιλεγόμενης προσωπικότητας που πέρασε ποτέ από την παγκόσμια μουσική σκήνη, του Μάικλ Τζάκσον. Πρόκειται για μία από τις πλέον πολυσυζητημένες και πολυαναμενόμενες biopic των τελευταίων ετών, στην οποία πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του «βασιλιά της ποπ», Τζαφάρ Τζάκσον και η εκπληκτική ομοιότητά τους έχει ανεβάσει κι άλλο τις προσδοκίες του κοινού. Την ταινία σκηνοθετεί ο Antoine Fuqua, ενώ το σενάριο υπογράφει ο John Logan. Η ταινία υπόσχεται μια ειλικρινή απεικόνιση της ζωής του καλλιτέχνη, καλύπτοντας από τις πρώτες μέρες των Jackson 5 μέχρι τις μεγαλύτερες σόλο επιτυχίες του και τις προσωπικές του δοκιμασίες.

Ημέρα κυκλοφορίας: 24 Απριλίου 2026

Avengers: Doomsday

Αποτελεί μία από τις πιο κομβικές ταινίες στην ιστορία του Marvel Cinematic Universe (MCU), σηματοδοτώντας τη μεγάλη αλλαγή πορείας του franchise. Ωστόσο, η μεγαλύτερη είδηση εδώ είναι η επιστροφή του Robert Downey Jr., όχι ως Iron Man, αλλά ως Doctor Doom. Επίσης, έχουμε ακόμη μία σημαντική επιστροφή, εκείνη των Anthony και Joe Russo, οι οποίοι επανέρχονται στη Marvel μετά τις τεράστιες επιτυχίες των Infinity War και Endgame, και κάθονται ξανά στην καρέκλα του σκηνοθέτη. O Chris Hemsworth ως Thor πρωταγωνιστεί στο teaser που κυκλοφόρησε μόλις χθες (30/12) και έχει συναρπάσει τους φαν, που όμως, θα πρέπει να περιμένουν σχεδόν έναν χρόνο για την πρεμιέρα, αφού η παρέα θα έρθει στις αίθουσες στα τέλη του ’26. Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Κρις Έβανς, Άντονι Μακί, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλστον, Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ και Σίμου Λίου.

Ημέρα κυκλοφορίας: 18 Δεκεμβρίου 2026.

