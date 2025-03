Βίντεο-σοκ: Πισίνα σε ταράτσα ξεχειλίζει και πλημμυρίζει δρόμους στην Κίνα μετά τον σεισμό στη Μιανμάρ

Πανικός επικράτησε σε κατοικημένη περιοχή της νοτιοδυτικής επαρχίας Γιουνάν στην Κίνα, όταν το νερό από πισίνα που βρισκόταν σε ταράτσα πολυώροφου κτιρίου ξεχείλισε και κατέκλυσε τους δρόμους, αμέσως μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη γειτονική Μιανμάρ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το σοκ από τον ισχυρό σεισμό έγινε αισθητό και σε περιοχές της Κίνας, με τη Γιουνάν να βιώνει έντονη δόνηση. Η δύναμη του σεισμού και η ταλάντωση των πολυκατοικιών είχαν ως αποτέλεσμα η ταράτσα με την πισίνα να μην αντέξει την πίεση και το νερό να ξεχυθεί από ψηλά στους δρόμους.

WATCH: People swept away by water from rooftop pool during earthquake in Yunnan, China pic.twitter.com/grH9hb94XV

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ-καρέ την εκκένωση του νερού και τις καταστροφές που προκάλεσε, καθώς παρέσυρε αντικείμενα, μηχανάκια, ακόμα και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, όμως οι ζημιές σε υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες είναι σημαντικές.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη μακρινή επίδραση που μπορεί να έχει ένας μεγάλος σεισμός και το πώς οι δονήσεις, ακόμα και αν δεν είναι καταστροφικές στην ίδια την περιοχή, μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές συνέπειες, ειδικά σε δομές που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος.

