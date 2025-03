ΒΙΝΤΕΟ της ΕΕ για αυτονομία 72 ωρών σε περίπτωση κρίσης, τι πρέπει να έχει μια τσάντα έκτακτης ανάγκης

Να αποθηκεύσουν τρόφιμα, νερό και άλλα βασικά είδη, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προετοιμασίας για καταστροφικές πλημμύρες, πυρκαγιές, πανδημίες και στρατιωτικές επιθέσεις καλούνται οι ευρωπαίοι πολίτες.

Η στρατηγική ετοιμότητας, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη, έχει στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να πάρουν «προληπτικά μέτρα για να προετοιμαστούν για κρίσεις ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν για 72 ώρες». Μέτρα, όπως η ανάπτυξη οικογενειακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και η αποθήκευση των απαραίτητων προμηθειών.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Γερμανίας και των σκανδιναβικών χωρών, οι οποίες έχουν διανείμει φυλλάδια και έχουν αναπτύξει εφαρμογές για να ενημερώσουν τους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης ή άλλης εθνικής κρίσης.

Επίτροπος της ΕΕ: Τι πρέπει να έχει μια τσάντα έκτακτης ανάγκης

«Συστήνουμε στα κράτη-μέλη: 72 ώρες αυτονομίας», δήλωσε η Χατζά Λαχμπίμπ, επίτροπος της ΕΕ για την ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων, σε δημοσιογράφους. Απαντώντας σε ερώτηση για τα είδη που πρέπει να αποθηκεύσουν οι πολίτες, αναφέρθηκε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, όπου παρουσιάζει την τσάντα έκτακτης ανάγκης.

Στο βίντεο, με συνοδεία τζαζ πιάνο, η Λαχμπίμπ εξηγεί χιουμοριστικά τα απαραίτητα για μια έκτακτη ανάγκη, όπως έγγραφα ταυτότητας σε αδιάβροχες θήκες, κονσέρβες, εμφιαλωμένο νερό, σπίρτα, πολυεργαλείο, χρήματα, τράπουλα, φάρμακα και ραδιόφωνο.

