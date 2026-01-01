ΒΙΝΤΕΟ το λαμπερό πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια ΦΩΤΟ

Ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε «ειρήνη στη Γη» καθώς ετοιμαζόταν να υποδεχτεί το νέο έτος με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, στην Καλιφόρνια.

01 Ιαν. 2026 12:36
Pelop News

«Ειρήνη στη Γη» ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ετοιμαζόταν να υποδεχτεί το νέο έτος με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στο κλαμπ του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, την Τετάρτη.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, φορώντας σμόκιν, μίλησε για λίγο με δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα χορού του συλλόγου, με τη Μελάνια να στέκεται δίπλα του φορώντας ένα εκπληκτικό ασημί φόρεμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ λίγες ημέρες νωρίτερα για να συζητήσουν την κατάσταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα , ήταν μεταξύ των πολλών διακεκριμένων προσκεκλημένων στην εκδήλωση.

Οι μεγαλύτεροι γιοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και Έρικ Τραμπ, εθεάθησαν επίσης, μαζί με τη νύφη του, Λάρα Τραμπ.

Παρόντες ήταν επίσης αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, της εισαγγελέα της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο, του βουλευτή Τομ Έμερ (Ρεπουμπλικάνος από τη Μινεσότα), του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και του πρέσβη Σέρτζιο Γκορ.

Ο δισεκατομμυριούχος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χουσεΐν Σατζουάνι, ο οποίος νωρίτερα φέτος δεσμεύτηκε να επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, εθεάθη επίσης στην εκδήλωση με τους μεσάζοντες.

«Έχουμε πολλούς ηγέτες», είπε ο Τραμπ για τους καλεσμένους του.

