ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ

Διπλή και διευρυμένη έρευνα για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» στα Τρίκαλα ξεκινά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση, με στόχο να αποτυπωθεί με ακρίβεια τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου και πώς λειτούργησε η αλυσίδα αδειοδοτήσεων και ελέγχων, σε μια τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εισαγγελική παραγγελία χθες και ήδη «τρέχει» τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων, με την έρευνα να κινείται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις:

(α) το καθαρά τεχνικό σκέλος που αφορά τη διάτρηση σωληνώσεων και τις αιτίες που οδήγησαν σε πολύμηνη –και εκτεταμένη– διαρροή προπανίου, και

(β) τη διερεύνηση ενεργειών αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων σε σχέση με όρους, προϋποθέσεις και άδειες κατασκευής/λειτουργίας.

Εκσκαφή, σωληνώσεις και εργαστηριακός έλεγχος

Στο πρώτο σκέλος, το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ αναμένεται να προχωρήσει σε εκσκαφή και εξαγωγή από το έδαφος των σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές έως τον χώρο παραγωγής. Οι σωληνώσεις θα σταλούν σε εργαστήρια, ώστε να εντοπιστεί το σημείο της διάτρησης και να εξεταστεί τι την προκάλεσε – από πιθανή μηχανική καταπόνηση μέχρι διάβρωση ή αστοχία σε συνδέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφεται και η αναφορά ότι στο επίμαχο σημείο είχε γίνει ασφαλτόστρωση τους προηγούμενους μήνες, με τον ιδιοκτήτη –σύμφωνα με πληροφορίες– να μην αποκλείει το ενδεχόμενο η διέλευση βαρέων οχημάτων να επηρέασε τις υπόγειες σωληνώσεις, που βρίσκονταν σε βάθος περίπου 80 εκατοστών. Πρόκειται για σενάριο που θα κριθεί από τα εργαστηριακά ευρήματα.

Παράλληλα, προβλέπεται να ληφθούν δείγματα χώματος και υλικού από το σημείο της διαρροής και να σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να πιστοποιηθεί επισήμως η ποσότητα προπανίου που είχε διαφύγει, με αρμόδια στελέχη να εκτιμούν –με βάση τις ενδείξεις των μετρητικών οργάνων– ότι η διαρροή ήταν πολύ μεγάλη.

«Παγωμένες» εργασίες και πρόσβαση με άδεια

Μέχρι στιγμής, λόγω της επικινδυνότητας από το προπάνιο που έχει διαρρεύσει, οι εργασίες στο πεδίο έχουν «παγώσει» και εκτιμάται ότι θα επανεκκινήσουν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι απαγορεύεται να πλησιάσει οποιοσδήποτε την περιοχή χωρίς άδεια εισαγγελέα.

Στο στόχαστρο και οι υπηρεσίες για άδειες, ελέγχους, πυρασφάλεια

Το δεύτερο σκέλος της έρευνας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς –βάσει της εισαγγελικής εντολής– μπαίνουν στο «κάδρο» όχι μόνο πιθανές ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, αλλά και η διαδρομή που αφορά υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες και στους ελέγχους (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πολεοδομία, Πυροσβεστική κ.ά.), ώστε να αποσαφηνιστεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κομβικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι το τμήμα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά λειτουργούσε ως επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και, σύμφωνα με τις αναφορές, λειτουργεί από το 2007. Στα έως τώρα στοιχεία επισημαίνεται ότι στα αρχικά σχέδια δεν υπήρχε υπόγεια αποθήκη, καθώς αποτυπωνόταν μόνο το ισόγειο, ενώ περιλαμβάνονταν οι δεξαμενές και το σύστημα παροχέτευσης προπανίου.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε διαφοροποιήσεις μεταξύ του πρώτου τμήματος του εργοστασίου και της νεότερης πτέρυγας, με στοιχεία που σχετίζονται με το πώς εμφανίζονται δεξαμενές και υπόγεια στα σχέδια, αλλά και με το τι δηλώθηκε σε πρόσφατα υποβληθέντα σχέδια ενεργητικής πυρασφάλειας, όπου –σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα– καταγράφονται προσθαφαιρέσεις δεξαμενών και υποδομών, με ορισμένες να έχουν εγκατασταθεί χωρίς να έχουν ακόμη συνδεθεί.

Κατασχέσεις φακέλων και πλήρης αποτύπωση της λειτουργίας

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αναφέρεται ότι σε πρώτη φάση έχουν κατασχεθεί φάκελοι από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυσή της, ενώ η έρευνα θα επεκταθεί ώστε να χαρτογραφηθεί πλήρως αν τηρήθηκαν όροι, εγκρίσεις, υποχρεώσεις και έλεγχοι, με στόχο να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύψουν.

