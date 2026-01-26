ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη και τον συγκλονισμό της για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της στα Τρίκαλα, τονίζοντας ότι προτεραιότητά της είναι η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων. «Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε σε τμήμα του εργοστασίου όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι και το παρασκευαστήριο, με την παραγωγή να βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία. Το ωστικό κύμα και η πυρκαγιά που ακολούθησαν προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, οδηγώντας στον θάνατο τεσσάρων εργαζόμενων γυναικών, ενώ συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση για μία ακόμη εργαζόμενη που αγνοείται.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση από ειδικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου. Σύμφωνα με ειδικούς, δεν αποκλείεται η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου ή άλλων αερίων σε χαμηλά σημεία της εγκατάστασης, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρή έκρηξη ακόμη και από μια μικρή πηγή ανάφλεξης.

Ο μηχανολόγος μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος ανέφερε ότι σε βιομηχανικές μονάδες μεγάλης παραγωγής χρησιμοποιούνται δεξαμενές υγραερίου μεγάλης χωρητικότητας και ότι το αέριο, ως βαρύτερο από τον αέρα, μπορεί να συγκεντρωθεί σε υπόγειους χώρους, δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα. Όπως εξήγησε, ακόμη και ένας απλός διακόπτης μπορεί να προκαλέσει υποηχητική έκρηξη, ακολουθούμενη από ωστικό κύμα και φωτιά.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή ειδικών πραγματογνωμόνων, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και σε ολόκληρη τη χώρα, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια στους βιομηχανικούς χώρους εργασίας.

