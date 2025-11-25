ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!

ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!
25 Νοέ. 2025 18:44
Pelop News

Μεγάλη η αναστάτωση που προκλήθηκε σήμερα (25/11/2025) σε εργοστάσιο που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, όταν θερμοσίφωνας εξερράγη μέσα στον χώρο της κουζίνας.  Ταυτόχρονα από την έκρηξη τραυματίστηκε εργαζόμενος της επιχείρησης.

Όπως γνωστοποιήθηκε το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 μ.μ., προκαλώντας έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, ενώ σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Άμεσα στο εργοστάσιο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και το ΕΚΑΒ. Μάλιστα οι διασώστες παρείχαν φροντίδα στον τραυματία, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη εγκαύματα και παρουσιάζει αναπνευστικές δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Καμπανάκι κινδύνου για την Πάτρα
19:50 Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία»
19:41 Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!
19:29 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Ίδρυσης Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά
19:21 Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης
19:11 Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!
19:00 Επικίνδυνες πολλές παιδικές χαρές
18:51 ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ
18:44 ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!
18:37 Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!
18:29 Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι θα σαρώσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή
18:18 Πάτρα: Την Τετάρτη 26/11 η Περιφέρεια υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»
18:09 Η Περιφέρεια τίμησε Ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες αθλητές στην Αρχ. Ολυμπία
18:00 Κρεοπώλες Πάτρας: «Πονηρό» το ταμπελάκι, διαμαρτυρία από τον Σύλλογο
17:55 H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό
17:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Που και πώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων
17:45 Καρδίτσα: Λύκος μπήκε σε ποιμνιοστάσιο και σκότωσε 20 πρόβατα
17:40 Πέθανε ψέλνοντας το «Πάτερ Ημών» και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα
17:33 Σεφερλής: «Ετοιμάζω κωμική σειρά για την τηλεόραση»
17:25 Έκτακτη συνεδρίαση ΤΕΣΟΠΠ στη Δ. Αχαΐα λόγω καιρικών συνθηκών, σε επιφυλακή ο Δήμος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ