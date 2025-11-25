ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!

Μεγάλη η αναστάτωση που προκλήθηκε σήμερα (25/11/2025) σε εργοστάσιο που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, όταν θερμοσίφωνας εξερράγη μέσα στον χώρο της κουζίνας. Ταυτόχρονα από την έκρηξη τραυματίστηκε εργαζόμενος της επιχείρησης.

Όπως γνωστοποιήθηκε το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 μ.μ., προκαλώντας έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, ενώ σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Άμεσα στο εργοστάσιο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και το ΕΚΑΒ. Μάλιστα οι διασώστες παρείχαν φροντίδα στον τραυματία, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη εγκαύματα και παρουσιάζει αναπνευστικές δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

