Visa Express: Παράταση στο καθεστώς διευκόλυνσης για Τούρκους τουρίστες έως το 2027

Την επίσημη ανανέωση του προγράμματος Visa Express για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της τουριστικής ροής από τη γειτονική χώρα. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση, που αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων βραχείας διαμονής σε Τούρκους πολίτες, παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο και θα παραμείνει σε ισχύ έως τον Απρίλιο του 2027.

Η απόφαση αποτελεί συνέχεια της αρχικής συμφωνίας που ενεργοποιήθηκε το 2024, κατόπιν της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν. Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την επιτυχία του μέτρου, το οποίο απλοποιεί δραστικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εισόδου, ενισχύοντας τους δεσμούς των νησιωτικών περιοχών με τα τουρκικά παράλια.

Η είδηση της παράτασης προκάλεσε την ικανοποίηση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και της κατανάλωσης. Πέρα από την οικονομική διάσταση, το μοντέλο της Visa Express λειτουργεί και ως εργαλείο «τουριστικής διπλωματίας», προάγοντας τη σταθερότητα και τη διασύνδεση στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της νέας παράτασης, το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις Περιφέρειες εστιάζουν πλέον στην περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών στις πύλες εισόδου των νησιών. Στόχος είναι η επιτάχυνση των ελέγχων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους επισκέπτες, ενισχύοντας τη θέση του Αιγαίου ως κορυφαίου προορισμού για τη νέα τουριστική περίοδο.

