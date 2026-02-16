Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου μπισκότων Vitafree στα Τρίκαλα ανακοίνωσε η εταιρεία, επικαλούμενη προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα παραγωγής που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τίθεται εκτός λειτουργίας, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της πολύνεκρης έκρηξης που σημειώθηκε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 το εργοστάσιο θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του, διευκρινίζοντας ότι η παραγωγική δραστηριότητα θα επανεκκινήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η μονάδα της Vitafree, που λειτουργεί από το 2017 στα Τρίκαλα, αποτελεί – σύμφωνα με την εταιρεία – μία από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής μπισκότων στην Ευρώπη. Αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 7.500 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής, η οποία εγκαταστάθηκε από Έλληνες μηχανικούς και τεχνικούς.

Όπως επισημαίνεται και στην επίσημη παρουσίαση της εταιρείας, σε όλα τα στάδια της παραγωγής εφαρμόζονται αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας BRC, ενώ αξιοποιούνται τεχνολογίες με έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος του. Η υπόθεση αφορά την έκρηξη στο εργοστάσιο πριν από τρεις εβδομάδες, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων.

Η εταιρεία δεν συνδέει επίσημα τη διακοπή λειτουργίας με τις δικαστικές εξελίξεις, ωστόσο η χρονική συγκυρία προκαλεί εύλογο ενδιαφέρον, ενώ αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τη διάρκεια των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας της μονάδας.

