Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»

Δριμεία κριτική προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ασκεί ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, επισημαίνοντας ότι το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος δεν έχει συνεδριάσει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

«Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024», τονίζει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, ενώ κάνει λόγο για αδράνεια και στο διορισμένο Πολιτικό Κέντρο.

Ο κ. Καστανίδης επισημαίνει ακόμη ότι έχει διοριστεί γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου, γεγονός που, όπως υπογραμμίζει, καταδεικνύει την έλλειψη θεσμικής λειτουργίας.

«Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική», καταλήγει, αφήνοντας αιχμές για την κατεύθυνση και τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα.

