Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα

Σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε παιδικό σταθμό στον Βόλο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, με την Εισαγγελία Βόλου να διατάσσει προκαταρκτική εξέταση. Δύο βρεφοκόμοι οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, ενώ έχει κατατεθεί μήνυση τόσο από τον πατέρα του παιδιού όσο και από την πλευρά των παιδαγωγών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πατέρας 3χρονου κατήγγειλε τον τραυματισμό του παιδιού του στο δάχτυλο, ενώ σε βάρος του κατατέθηκε μήνυση για επίθεση σε παιδαγωγό. Ο ίδιος αρνείται ότι άσκησε βία, δηλώνοντας ότι δεν έχει δεχτεί μήνυση και ζητώντας δημόσια συγγνώμη για την αναστάτωση.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, όταν το χέρι του παιδιού πιάστηκε σε πόρτα την ώρα που τη χειριζόταν παιδαγωγός. Ο τραυματισμός κρίθηκε σοβαρός, καθώς χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση στην ονυχοφόρο φάλαγγα και τοποθέτηση ραμμάτων.

Όταν ενημερώθηκε ο πατέρας, μετέβη στον παιδικό σταθμό και φέρεται να επιτέθηκε στην πρώτη παιδαγωγό που συνάντησε, μπροστά σε άλλα παιδιά, γεγονός που οδήγησε σε νέα ένταση.

Οι δύο βρεφοκόμοι προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου παρέμειναν όλη τη νύχτα, και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η δικηγόρος των παιδαγωγών, Βίκυ Νιαβή, υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό και απειλές, τονίζοντας ότι μία από τις εργαζόμενες δεν είχε καμία εμπλοκή στον τραυματισμό του παιδιού. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

