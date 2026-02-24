Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για περιστατικό σε παιδικό σταθμό στον Βόλο, μετά τον τραυματισμό 3χρονου παιδιού και αλληλομηνύσεις ανάμεσα σε γονέα και προσωπικό.

Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
24 Φεβ. 2026 14:35
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε παιδικό σταθμό στον Βόλο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, με την Εισαγγελία Βόλου να διατάσσει προκαταρκτική εξέταση. Δύο βρεφοκόμοι οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, ενώ έχει κατατεθεί μήνυση τόσο από τον πατέρα του παιδιού όσο και από την πλευρά των παιδαγωγών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πατέρας 3χρονου κατήγγειλε τον τραυματισμό του παιδιού του στο δάχτυλο, ενώ σε βάρος του κατατέθηκε μήνυση για επίθεση σε παιδαγωγό. Ο ίδιος αρνείται ότι άσκησε βία, δηλώνοντας ότι δεν έχει δεχτεί μήνυση και ζητώντας δημόσια συγγνώμη για την αναστάτωση.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, όταν το χέρι του παιδιού πιάστηκε σε πόρτα την ώρα που τη χειριζόταν παιδαγωγός. Ο τραυματισμός κρίθηκε σοβαρός, καθώς χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση στην ονυχοφόρο φάλαγγα και τοποθέτηση ραμμάτων.

Όταν ενημερώθηκε ο πατέρας, μετέβη στον παιδικό σταθμό και φέρεται να επιτέθηκε στην πρώτη παιδαγωγό που συνάντησε, μπροστά σε άλλα παιδιά, γεγονός που οδήγησε σε νέα ένταση.

Οι δύο βρεφοκόμοι προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου παρέμειναν όλη τη νύχτα, και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η δικηγόρος των παιδαγωγών, Βίκυ Νιαβή, υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό και απειλές, τονίζοντας ότι μία από τις εργαζόμενες δεν είχε καμία εμπλοκή στον τραυματισμό του παιδιού. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Απήγαγαν και σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο: Το θρίλερ με τον 85χρονο που συγκλονίζει την Αυστραλία
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
13:16 Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ