Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η Εξεταστική ψάχνει θεσμικά κενά, όχι ποινικές ευθύνες»

Μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού», ο Μάκης Βορίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν υπάρχει καμία προσωπική επικοινωνία μου με οποιονδήποτε, ούτε μεμπτή ούτε μη μεμπτή. Μηδέν επικοινωνία», σημείωσε με έμφαση, υπογραμμίζοντας ότι η Εξεταστική Επιτροπή εστιάζει αποκλειστικά σε θεσμικά κενά και όχι σε ποινικές ευθύνες.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Ανδρέα Στρατάκη, γνωστό ως «Χασάπη», ο πρώην υπουργός ανέφερε: «Ο Ανδρέας Στρατάκης ήταν άμισθος σύμβουλος και έχει μακρά θητεία στο Συνεταιριστικό Κίνημα της Κρήτης. Φαίνεται να λέει ο Ξυλούρης “να πάμε στον Βορίδη για να κάνει κακό στην εισαγγελέα”… Σας ρωτώ: έχει γίνει κάποιο κακό στην εισαγγελέα; Ούτε ήρθε κανείς σε εμένα».

Ο κ. Βορίδης επανέλαβε ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή και πως η διαδικασία της Εξεταστικής δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως ποινική διερεύνηση προσώπων, αλλά ως θεσμικός έλεγχος για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.





