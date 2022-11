Βουδαπέστη: Πολίτες κάνουν ποδήλατο για να ανάψουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η δεύτερη περιφέρεια της Βουδαπέστης επέλεξε φέτος μια βιώσιμη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Ο δήμος εφαρμόζει μια αειφόρα τεχνολογία που περιορίζει το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας.

Το δένδρο φωτίζεται πλήρως μόνον όταν κάποιος ποδηλατεί πραγματικά γρήγορα, κάτι που ενθαρρύνει τις οικογένειες με τα παιδιά τους να σταματούν και να δοκιμάζουν.

Το στατικό ποδήλατο φορτίζει επίσης μια μπαταρία που, μαζί με ηλιακά πάνελ, τροφοδοτεί τα υπόλοιπα φώτα γύρω από την πλατεία της Βουδαπέστης.

A bicycle pedalled by passers-by powers up a Christmas tree-shaped light installation in Budapest, as the local mayor applies sustainable technology to celebrate the festive season while saving on surging energy costs. https://t.co/2amXs8pyyp

— Reuters Science News (@ReutersScience) November 29, 2022