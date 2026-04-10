Βουκουρέστι: Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου με στρατιωτικές τιμές ΒΙΝΤΕΟ

Σε βαρύ κλίμα πένθους και με όλες τις τιμές που αντιστοιχούν σε μια εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου, τελέστηκε στο Βουκουρέστι η εξόδιος ακολουθία του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο «Il Luce», που έφυγε από τη ζωή στις 7 Απριλίου σε ηλικία 80 ετών, κηδεύτηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Απριλίου, με στρατιωτικές τιμές, παρουσία της οικογένειάς του, στενών φίλων και προσώπων που σημάδεψαν μαζί του δεκαετίες ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Η σορός του μεταφέρθηκε το πρωί από την Arena Națională προς την εκκλησία Sfântul Elefterie, όπου τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία σε στενό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας. Μετά το τέλος της τελετής, η νεκρώσιμη πομπή κατευθύνθηκε στο κοιμητήριο Bellu, όπου η ταφή έγινε με στρατιωτικό τελετουργικό, τιμητική φρουρά και τον εθνικό ύμνο της Ρουμανίας.

Πέθανε ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου

Μια τελετή με βαρύ συμβολισμό

Η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν είχε μόνο το στοιχείο του αποχαιρετισμού, αλλά και έντονο συμβολικό βάρος για τη Ρουμανία. Η πρόσβαση τόσο στην εκκλησία όσο και στο κοιμητήριο ήταν αυστηρά περιορισμένη σε μέλη της οικογένειας και στενούς προσκεκλημένους, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης και τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Μπροστά από το κοιμητήριο είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι που ήθελαν να πουν το δικό τους σιωπηλό αντίο.

Mircea Lucescu Son Yolculuğuna Uğurlandı 🔗 https://t.co/rW3PqTXXee pic.twitter.com/fszlkMq4Ol — Beşiktaş JK Kurumsal (@BesiktasJK) April 10, 2026

Είχαν προηγηθεί δύο ημέρες λαϊκού προσκυνήματος στην Arena Națională, όπου χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ρουμανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η δημόσια αυτή αποχαιρετιστήρια διαδικασία έδειξε και το μέγεθος της σχέσης που είχε χτίσει με τον κόσμο επί δεκαετίες.

Συντετριμμένος ο Ραζβάν, παρών ο ΠΑΟΚ

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία του γιου του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βρέθηκε διαρκώς στο πλευρό της μητέρας του, Άνα Μαρία, σε όλη τη διάρκεια του αποχαιρετισμού. Ρουμανικά και ελληνικά δημοσιεύματα στάθηκαν στην εικόνα του γιου που, παρά την προσωπική του κατάρρευση, προσπάθησε να σταθεί όρθιος μέσα σε ένα εξαντλητικό και συναισθηματικά ασήκωτο διήμερο.

Στο Βουκουρέστι βρέθηκε και αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, προκειμένου να στηρίξει τον προπονητή της ομάδας στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του. Στην αποστολή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Σαββίδης, η Μαρία Γκοντσάροβα, ο Χρήστος Καρυπίδης, ο Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı 80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu. Lucescu, dün Bükreş’teki Ulusal Stadyum’da yapılan törenin ardından bugün ise Aziz Eleftherios Kilisesi’nde gerçekleşen cenaze töreniyle son… pic.twitter.com/hppN6LiZFw — Posta.com.tr (@postacomtr) April 10, 2026

Το τελευταίο αντίο σε έναν θρύλο

Στην τελετή έδωσαν το παρών προσωπικότητες του ρουμανικού ποδοσφαίρου και της δημόσιας ζωής, άνθρωποι που είχαν βρεθεί δίπλα του ως συμπαίκτες, συνεργάτες, παράγοντες ή αντίπαλοι. Το γεγονός ότι ο αποχαιρετισμός του έγινε με στρατιωτικές τιμές και τόσο αυστηρό τελετουργικό δείχνει πόσο ξεπερνούσε τα όρια του ποδοσφαίρου η παρουσία του Λουτσέσκου στη ρουμανική δημόσια ζωή. Αυτή είναι εύλογη δημοσιογραφική εκτίμηση με βάση τον χαρακτήρα της τελετής και την έκταση της κάλυψής της.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αφήνει πίσω του μια τεράστια διαδρομή σε πάγκους και γήπεδα, αλλά και μια εικόνα που ξεπερνά τις κούπες και τις διακρίσεις: εκείνη ενός ανθρώπου που έμεινε για δεκαετίες σημείο αναφοράς. Και στο Βουκουρέστι, στο τελευταίο του ταξίδι, αυτό φάνηκε με τον πιο καθαρό τρόπο.

