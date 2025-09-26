Βούλα: Υπάλληλοι του δήμου σώζουν γατάκι που έπεσε σε φρεάτιο ΒΙΝΤΕΟ

Στη Βούλα, υπάλληλοι του δήμου κατάφεραν να σώσουν ένα μικρό γατάκι που είχε πέσει σε φρεάτιο, αποδεικνύοντας την ευαισθησία τους για τα ζώα.

Μικρή αλεπού έκανε βόλτα στο Ρίο!

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι εργαζόμενοι απεγκλώβισαν το γατάκι με ασφάλεια και στη συνέχεια το μετέφεραν σε κτηνίατρο, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να διασφαλιστεί η υγεία του.

Η άμεση επέμβαση των υπαλλήλων απέτρεψε πιθανό τραυματισμό, ενώ η δράση τους αναδεικνύει τη σημασία της προσοχής και της φροντίδας για τα ζώα στις πόλεις.





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



