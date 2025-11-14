Βουλή: Μετωπική Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη σήμερα για την ακρίβεια

Να ανέβουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης Κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή αναμένεται σήμερα Παρασκευή 14/11/2025 στην Ώρα του Πρωθυπουργού στις 12 το μεσημέρι, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι η συζήτηση θα επεκταθεί στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, όπως το αγροτικό αλλά και τα Βορίζια.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεδιπλώσει τη βεντάλια των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από τον ίδιο στη ΔΕΘ και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το τέλος του μήνα, υπογραμμίζοντας ότι μόνο η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών θα αντισταθμίσει το βάρος των καθημερινών εξόδων που έχουν γίνει δυσβάσταχτα για τα νοικοκυριά.

Θα ασκήσει επίσης κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ενώ η κυβέρνησή του επιμένει να προχωρά μόνο σε μετρημένες εξαγγελίες, οι πολιτικοί του αντίπαλοι τάζουν λαγούς με πετραχήλια. Θα επισημάνει επίσης την αντίφαση που χαρακτηρίζει ειδικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρόσφατα ψήφισε τα μέτρα τα οποία δρομολόγησε η κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δεσμεύτηκε ότι θα δώσει τρεις, τέσσερις και πέντε φορές παραπάνω.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει επίσης να δώσει προοπτική και, από το βήμα της Βουλής, θα δώσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων με αποκορύφωμα τον Ιανουάριο, όταν οι Έλληνες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς, μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας.

Ο μηδενικός φόρος για τους νέους έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για νέους μεταξύ 25 και 30 ετών.

Η στήριξη στην ελληνική οικογένεια με τον φόρο να μειώνεται όσο αυξάνονται τα παιδιά.

Επίσης, η επιστροφή ενός ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου, στους ενοικιαστές, ένα μέτρο μόνιμου χαρακτήρα, όπως και τα 250 ευρώ για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Παράλληλα, θα παραδεχτεί πως όλα τα παραπάνω δεν είναι πολλά, αλλά θα σημειώσει ότι αυτά μπορεί να δώσει σε αυτή τη χρονική στιγμή.

Άλλωστε, όπως τονίζουν στενοί του συνεργάτες, σε συνδυασμό με άλλες μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις κυρίως στην αγορά, όπως η Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, που θα ψηφιστεί στις 26 Νοεμβρίου και θα συγκροτηθεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες, θα διαθέτει 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, θα μπει άλλο ένα λιθαράκι στην καταπολέμηση της ακρίβειας.

«Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί προφανώς και στο περασμένο Σαββατοκύριακο και τις σημαντικές επιτυχίες με τις συμφωνίες για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου. Θα γυρίσει και τον χρόνο πίσω, λέγοντας ότι όταν εξελέγη το 2019, η Ελλάδα βρισκόταν στο 63% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως προς την αγοραστική δύναμη, ενώ τώρα έχει ξεπεράσει το 70%.

«Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Μια κυβέρνηση κρίνεται για το τι παρέλαβε και τι παραδίδει κάθε χρόνο με τον προϋπολογισμό που ψήφιζε», θα πει χαρακτηριστικά. Επίσης, θα κάνει αναφορά στον κατώτατο μισθό, ο οποίος από το 2019 έχει αυξηθεί κατά 35% και βρίσκεται στα 880 ευρώ, ενώ η δέσμευση για 950 ευρώ το 2027 θα τηρηθεί στο ακέραιο.

