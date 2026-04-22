Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών
22 Απρ. 2026 16:37
Pelop News

Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση ελήφθη μετά από ονομαστική ψηφοφορία, ενώ και οι ίδιοι οι βουλευτές είχαν ζητήσει τη διευκόλυνση της δικαιοσύνης προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά τους.

Οι 13 βουλευτές για τους οποίους ήρθη η ασυλία:

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Τσιάρας, Κώστας Σκρέκας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Λάκης Βασιλειάδης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

  • Για το αίτημα που αφορά την βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, ψήφισαν 288 βουλευτές. Υπερ της άρσης χήφισαν 287 βουλευτές και ένας «κατά»
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Αχ. Καραμανλή ψήφισαν 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Νότη Μηταράκη, ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν.
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τσιάρα, συνολικά ψήφισαν 287. «Υπέρ» ψήφισαν 285 βουλευτές ενώ δύο το καταψήφισαν.
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζινόπουλο ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Μάξιμο Συνετάκη ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν.
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Λάκη Βασιλειάδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν
  • Για τοι αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Θεόφιλο Λεονταρίδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Αναφορικά με τα εισαγγελικά αιτήματα της δικογραφίας που αφορούσαν τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου η Ολομέλεια αποφάσισε:

  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» της άρσης τάχθηκαν 285 βουλευτές, ένας «κατά» ενώ ένας τάχθηκε με το «παρών»
  • Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, «Υπερ.» τάχθηκαν 286 βουλευτές , ενώ δύο καταψήφισαν.

Οι τοποθετήσεις των πρώην υπουργών

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν κεντρικά στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά τους:

Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας δήλωσε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης, υποστήριξε πως οι επικοινωνίες συνεργατών του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούσαν την ενημέρωση αγροτών της Καρδίτσας που επλήγησαν από τον «Ιανό» και χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως νομικά αβάσιμες.

Ο βουλευτής Σερρών Κώστας Αχ. Καραμανλής ανακοίνωσε την απόφασή του να μην πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές, τονίζοντας την ανάγκη να «καθαρίσει το όνομά του». Χαρακτήρισε τα στοιχεία της δικογραφίας ως «απουσία αποδείξεων», σημειώνοντας πως δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη συνομιλία δική του ή συνεργατών του.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενταση στη Βουλή την ώρα που μιλούσε ο Καραμανλής – Συνεχείς παρεμβάσεις από Κωνσταντοπούλου

Κριτική από την αντιπολίτευση

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία βουλευτών από τα έδρανα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Παράλληλα, έκανε αναφορές και σε άλλες υποθέσεις στελεχών της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι το κύρος του Κοινοβουλίου πλήττεται από τις συνεχείς δικογραφίες που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η υπόθεση πλέον περνά στα χέρια των δικαστικών αρχών, με τους βουλευτές να δηλώνουν έτοιμοι να καταθέσουν τα στοιχεία τους στις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:50 62.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Λίβανο
18:45 Μελέτες προειδοποιούν: Πώς τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν τη σκέψη και τη μνήμη
18:41 Οδηγία στους Βέλγους για βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης, τι να περιείχε
18:36 Ζάκυνθος: Συναγερμός για λεπτοσπείρωση, μια γυναίκα νοσηλεύεται στην Πάτρα
18:32 Μαρινάκης: «Χωρίς πανηγυρισμούς επιστρέφουμε 500 εκατ. ευρώ στους πολίτες»
18:29 Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
18:22 Κώδικας Αυθεντικότητας: Πώς οι Τοπικές Παραδόσεις Γίνονται Παγκόσμια Τάση Μόδας
18:22 Κεφαλονιά – Υπόθεση Μυρτούς: Καταρρέει το αφήγημα των συλληφθέντων, τα τελευταία μηνύματα στην μητέρα της
18:20 Δείτε σε ποια ομάδα κλείνει ο πατρινός Αλέξανδρος Ράπτης!
18:12 Eurovision: Δείτε τι αποκάλυψε ο «Akylas» για τον τελικό της Βιέννης
18:07 Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Με το «κύμα» υπέρ Τσίπρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
18:03 Η Παναχαϊκή νίκησε και στο Ληξούρι και προκρίθηκε στους τελικούς
18:00 Η Τατιάνα Λοβέρδου μιλάει έξω από τα δόνια στην «Π»: «Απαγορευμένη η σύμπραξη με το ΔΗΠΕΘΕ»
17:55 Ντουμπάι: Γιατί κλείνουν τα εμβληματικά ξενοδοχεία
17:54 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:46 Γεραπετρίτης: Σοβαρές ζημιές στο πλοίο «Epaminondas», διαψεύδεται η κατάσχεση από το Ιράν
17:44 Δείτε τι λύση βρήκε η Lufthansa για να εξοικονομήσει καύσιμα
17:39 Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη
17:38 Λίβανος: Τρεις νεκροί από αεροπορικές επιδρομές
17:30 Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Δείτε τις πληρωμές που έρχονται την επομένη εβδομάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ