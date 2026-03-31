Βουλή: Υπερψηφίστηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το ενεργειακό κόστος – Τα 4 «αναχώματα» σε καύσιμα και αγρότες

Ψηφίστηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Δείτε τα ποσά του Fuel Pass 2026, την επιδότηση στο diesel κίνησης και τα μέτρα για τους αγρότες.

31 Μαρ. 2026 21:22
Pelop News

Με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε το πακέτο μέτρων ύψους 300 εκατ. ευρώ για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Αναλυτικά όλες οι επιδοτήσεις για Fuel Pass, diesel κίνησης και λιπάσματα.

Το νομοσχέδιο, που υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αποτελεί μια στοχευμένη δημοσιονομική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Θάνος Πετραλιάς, υπεραμύνθηκε των ρυθμίσεων τονίζοντας ότι η ελληνική παρέμβαση είναι αναλογικά μεγαλύτερη σε δημοσιονομικό κόστος από αντίστοιχα μέτρα της Κύπρου, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Τα 4 βασικά μέτρα στήριξης:

Επιδότηση Diesel κίνησης

Η μείωση της τιμής θα είναι οριζόντια και αυτόματη για όλους τους καταναλωτές, χωρίς τη χρήση πλατφόρμας.

  • Ποσό: 20 λεπτά ανά λίτρο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  • Διάρκεια: Απρίλιος και Μάιος 2026.

Fuel Pass 2026

Η ενίσχυση για τη βενζίνη θα δοθεί μέσω ψηφιακής κάρτας και αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Η επιδότηση αντιστοιχεί έμμεσα σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο.

Κατηγορία Οχήματος Ηπειρωτική Ελλάδα Νησιωτική Ελλάδα
Αυτοκίνητα 50€ 60€
Μοτοσικλέτες 30€ 35€

Λιπάσματα

Θεσπίζεται επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

  • Ποσοστό: 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς.

  • Ισχύς: Αναδρομικά από 15 Μαρτίου 2026 έως το τέλος Μαΐου.

Αποζημίωση κτηνοτρόφων Λέσβου

Ειδική μέριμνα για τους παραγωγούς τυροκομικών προϊόντων στη Λέσβο, οι οποίοι πλήττονται από την απαγόρευση διάθεσης προϊόντων λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Η αποζημίωση ισχύει αναδρομικά από τα μέσα Μαρτίου.

