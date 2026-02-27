Βούντενη: Τρέχει το νερό στον δρόμο, τι λένε οι κάτοικοι ΦΩΤΟ

Στη Βούντενη εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες ένα πρόβλημα που δεν μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ούτε «τοπικό» ούτε «περιορισμένο». Πρόκειται για ένα χρόνιο υδρολογικό και τεχνικό ζήτημα, το οποίο, κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις, μετατρέπεται σε άμεση απειλή για κατοικίες και για τη δημόσια ασφάλεια. Ενα παλαιό ρέμα, του οποίου η φυσική κοίτη έχει αλλοιωθεί και σε σημεία έχει κλείσει, ενεργοποιείται, «φουσκώνει» και αναζητά διέξοδο όχι εκεί όπου θα έπρεπε, αλλά μέσα από το υπέδαφος και κάτω από τις οικίες. Το νερό δεν ακολουθεί πια φυσική, ελεγχόμενη ροή. Δημιουργεί υπόγεια ρεύματα, εισχωρεί στα θεμέλια κατοικιών, εμφανίζεται σε αποθήκες και αυλές και, τελικά, εκτρέπεται στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, σε σημείο με στροφή, χωρίς καμία σήμανση ή προληπτικό μέτρο. Το πρόβλημα δεν αφορά μία οικογένεια ούτε ένα σπίτι: επηρεάζει ευρύτερη ακτίνα, με δεκάδες κατοίκους να ζουν με τον φόβο της επόμενης βροχής. Καθημερινά, από το συγκεκριμένο οδικό σημείο διέρχονται εκατοντάδες άτομα. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά ανεξέλεγκτη, με αποσπασματικές παρεμβάσεις και διαρκή μετακύλιση ευθυνών μεταξύ Δήμου Πατρέων και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αυτοψία της «Π» καταγράφει ένα πρόβλημα που δεν είναι θεωρητικό, αλλά υπαρκτό, επαναλαμβανόμενο και δυνητικά επικίνδυνο

Ιστορικό του προβλήματος

Το ρυάκι της Βούντενης υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια, αρχικά ως πηγή ζωής για πότισμα και ύδρευση των κατοίκων. Με τα χρόνια, η κοίτη υποβαθμίστηκε, συσσωρεύτηκαν χώματα και πέτρες, ενώ οι περίοδοι ξηρασίας μείωσαν την ποσότητα του νερού. Το 1993 σημειώθηκε η πρώτη εισροή υδάτων σε κατοικία, που αντιμετωπίστηκε με κροκάλες και εκσκαφές για διαχωριστικά, λύση που κράτησε 25 χρόνια. Πριν από πέντε χρόνια το πρόβλημα επανήλθε λόγω φραγμένης κοίτης και υπογείων ρευμάτων. Η παρέμβαση με σωλήνα από εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποδείχθηκε ανεπαρκής. Φέτος, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, η φυσική πηγή φούσκωσε ξανά. Το νερό διακλαδώθηκε, εισχώρησε στα θεμέλια και την αποθήκη κατοικίας και, παρά την επιφανειακή εκσκαφή της Περιφέρειας, το 1/3 κατέληξε στον κεντρικό δρόμο, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 επέστρεψαν στο υπέδαφος.

Κίνδυνοι για το οδικό δίκτυο

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι το νερό εκτρέπεται ακριβώς σε μία στροφή, χωρίς σήμανση. Οπως λέει η Πανωραία Γκολφινοπούλου, «έχουμε καθημερινά περίπου 600 διερχόμενους, αν ο οδηγός ή ο πεζός γλιστρήσει, η ζημιά είναι άμεση». Η ακτίνα εξάπλωσης των υδάτων είναι μεγάλη, επηρεάζοντας όλο το οδόστρωμα, ενώ η επιφανειακή εκσκαφή της Περιφέρειας δεν έχει λύσει το πρόβλημα.

Προτάσεις κατοίκων

Οι κάτοικοι ζητούν διάνοιξη σωστού αύλακα σε βάθος 2 μέτρων, ώστε να εγκλωβιστεί η φυσική πηγή και να κατευθυνθεί με ασφάλεια. Απορρίπτουν προσωρινές λύσεις, όπως απλούς σωλήνες, που δεν αντιμετωπίζουν τα υπόγεια ρεύματα. Επισημαίνουν επίσης την ανάγκη άμεσης τοποθέτησης σήμανσης στον δρόμο έως την ολοκλήρωση του έργου. Η κ. Γκολφινοπούλου αναφέρει ότι ο δήμαρχος κ. Πελετίδης εμφανίστηκε συνεργάσιμος τηλεφωνικά, ζήτησε φωτογραφίες και βίντεο, αλλά κανένας τεχνικός του Δήμου δεν ήρθε για αυτοψία. Οπως λέει «η Πολιτική Προστασία του Δήμου παραμένει απούσα, χωρίς σήμανση ή συντονισμό». Το πρόβλημα αφορά και άλλους κατοίκους, καθώς η πηγή επηρεάζει χωράφια και δρόμους. Η κ. Γκολφινοπούλου τονίζει: «Δεν είμαι μόνο εγώ, ολόκληρη η κοινότητα κινδυνεύει».

