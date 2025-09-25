Βραβείο Τέμπλετον στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Η επιστήμη και η πίστη διαβάζουν το ίδιο βιβλίο»

Με μια συγκινητική τελετή στη Νέα Υόρκη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε με το Βραβείο Τέμπλετον, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις που απονέμονται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες οι οποίες προωθούν τη γέφυρα ανάμεσα στην πίστη και την επιστήμη.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την ενίσχυση του έργου του βραβευόμενου, έχει στο παρελθόν απονεμηθεί σε προσωπικότητες όπως η Μητέρα Τερέζα, ο Δαλάι Λάμα, ο Ντέσμοντ Τούτου και ο αστροφυσικός Μάρτιν Ρις.

Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η τιμή «ανήκει σε ένα όραμα που καθοδηγεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες». Θύμισε την καθιέρωση, το 1989 από τον Πατριάρχη Δημήτριο, της 1ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας προσευχής για το περιβάλλον, πρωτοβουλία που υιοθετήθηκε αργότερα και από άλλες χριστιανικές εκκλησίες.

Στην ομιλία του με τίτλο «Όπου Ουρανός συναντά τη Γη: Στοχασμός για την Πίστη, την Επιστήμη και τον Πλανήτη μας», σημείωσε ότι η αποξένωση μεταξύ θρησκείας και επιστήμης πρέπει να λάβει τέλος. «Όταν ένας επιστήμονας μελετά το λιώσιμο των πάγων και ένας θεολόγος συλλογίζεται τους στεναγμούς της δημιουργίας, διαβάζουν το ίδιο βιβλίο σε διαφορετικές γλώσσες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περιβαλλοντική κρίση και τις επιπτώσεις της στις νέες γενιές, μιλώντας για την απώλεια του «ιερού ρυθμού του φυσικού χρόνου» και την ανάγκη μέτρου απέναντι στην υπερκατανάλωση. «Όταν τα παιδιά μας χάνουν την ελπίδα, αυτό αποτελεί ηθική αποτυχία και πνευματική κρίση», προειδοποίησε.

Κλείνοντας, κάλεσε σε συλλογική κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως «η επιστημονική γνώση υπάρχει, οι πνευματικοί πόροι επαρκούν, τα τεχνολογικά εργαλεία είναι διαθέσιμα· εκείνο που λείπει είναι η βούληση».

