Βραζιλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Air Europa – Τραυματίστηκαν επιβάτες

Μετά από «σοβαρές αναταράξεις» που προκάλεσαν τραυματισμούς πολλών επιβατών, ένα αεροσκάφος της εταιρείας Air Europa αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Βραζιλία.

Ένα αεροσκάφος Boeing 787-9 Dreamliner της Air Europa που πραγματοποιούσε πτήση από τη Μαδρίτη στο Μοντεβιδέο, έκανε αναγκαστική προσγείωση σήμερα (01.07.2024) στο αεροδρόμιο Νατάλ της Βραζιλίας.

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία τόνισε με ανάρτηση στο Χ ότι το αεροσκάφος «προσγειώθηκε υπό κανονικές συνθήκες » στο Νατάλ, στη βορειοανατολική Βραζιλία και ότι «οι τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες».

«Η πτήση μας UX045 με προορισμό το Μοντεβιδέο ανατράπηκε στο αεροδρόμιο Natal (Βραζιλία) λόγω ισχυρών αναταράξεων. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά και οι άνθρωποι που φέρουν μικροτραυματισμούς ήδη νοσηλεύονται», έγραψε στο πρώτο της post η Air Europa.

BREAKING – Air Europa Boeing 787-9 emergency landing in Brazil after turbulence injures several: airline

