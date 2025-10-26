Βραζιλία: Δολοφόνησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε για ελληνική οικογένεια που ζει στη Βραζιλία καθώς ένας 18χρονος με καταγωγή από τη Ρόδο, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν.

Η οικογένεια που κατάγεται από το χωριό Ψίνθος, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν.

Πρόκειται για τον Θεόδωρο Κατταβενό, μόλις 18 ετών, ο οποίος σήμερα λίγο τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από στις σφαίρες ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργάζονταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να ληστέψουν.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου στη Βραζιλία.

πηγή: rodiaki.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



