«Βράζουν» Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία

Συνεχίζεται και σήμερα (28/6/2025) στη νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία, το κύμα έντονης ζέστης όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν αύριο (29/6/2025) στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ όπως και η Ελλάδα αρκετές χώρες «βράζουν»!

Στη Γαλλία, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο υδράργυρος θα φθάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου στα δύο τρίτα της χώρας, υποσχόμενος «πολύ δυσάρεστες» νύχτες, κατά τη διάρκεια των οποίων η θερμοκρασία δεν αναμένεται να πέσει κάτω των 20 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τον Τριστάν Αμ, μετεωρολόγο της Météo-France.

Drill baby drill is killing us

Killer heat dome descends on Europe: Spain braces for record 47C, ( 116.6 F)

UK to hit 36C (96.8 F)

Wildfires rip through Greece as Europe is braced for extreme temperatures of up to 40C in some popular holiday hotspotshttps://t.co/CgY8jM72YP pic.twitter.com/YrXdYXfKcC

