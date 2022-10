Βρετανία: Αυτός είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών

Ο Τζέρεμι Χαντ θα αντικαταστήσει τον Κουάζι Κουαρτένγκ, ο οποίος αποπέμφθηκε με απόφαση της βρετανίδας πρωθυπουργού.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ θα είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών της χώρας, ανέφεραν σήμερα οι Times, μετά την αποπομπή του Κουάζι Κουάρτενγκ από την πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

Εξελίξεις στην Βρετανία: Παύθηκε από τα καθήκοντά του ο υπουργός Οικονομικών

«Ο Τζέρεμι Χαντ είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών», έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

«(Ο διορισμός του) θα ανακοινωθεί σύντομα στη συνέντευξη Τύπου της Λιζ Τρας».

CONFIRMED:

Jeremy Hunt is the new chancellor

He'll be announced shortly at Liz Truss's press conference https://t.co/5TdEfDpv4a

— Steven Swinford (@Steven_Swinford) October 14, 2022