Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον εκτελεστή με τη βαλλίστρα – Σκότωσε τη σύζυγο και τις κόρες παρουσιαστή του BBC

Πρώτο θέμα είναι στα βρετανικά ΜΜΕ το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη Kyle Clifford που φέρεται να δολοφόνησε με βαλλίστρα τη σύζυγο και τις δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC, John Hunt, μέσα στο σπίτι τους στη Βρετανία.

Η 61χρονη Carol Hunt και οι δύο κόρες της, η 25χρονη Louise Hunt και 28χρονη Hannah Hunt, βρέθηκαν δολοφονημένες από βαλλίστρα στο σπίτι τους, αξίας 800.000 λιρών στο Bushey, στο Hertfordshire, το βράδυ της Τρίτης (09.07.2024).

Τις άτυχες γυναίκες εντόπισε ο John Hunt, ο σχολιαστής αγώνων ιππασίας στο BBC 5 όταν επέστρεψε σπίτι του και ειδοποίησε τις Αρχές.

Πρώην σύντροφος της 25χρονης ο βασικός ύποπτος

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο 26χρονος Kyle Clifford, ο βασικός ύποπτος της τριπλής δολοφονίας είναι πρώην σύντροφος της 25χρονης κόρης του παρουσιαστή του BBC, Louise, μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

Ο Clifford, από το Enfield του βόρειου Λονδίνου, εργαζόταν ως φύλακας.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που το ζευγάρι είχε χωρίσει, όμως γείτονες ανέφεραν στα μέσα ενημέρωσης ότι η κοπέλα έδειχνε συντετριμμένη τις τελευταίες ημέρες.

Ένας γείτονας, ο 77χρονος Glyn Nicholas, δήλωσε ότι η Louise ήταν αναστατωμένη μετά τον χωρισμό της με τον φίλο της, με αποτέλεσμα να τρακάρει το αυτοκίνητό της την περασμένη εβδομάδα.

Η κοπέλα διατηρούσε επιχείρηση περιποίηση σκύλων και όλοι μιλούσαν για ένα «όμορφο και εργατικό κορίτσι».

Η σύζυγος του παρουσιαστή, Carol, 61 ετών και οι κόρες της, η 28χρονη Hannah και η 25χρονη Louise βρέθηκαν βαριά τραυματισμένες και παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κηρύχθηκαν και οι τρεις νεκρές επί τόπου.

Φαίνεται μάλιστα πως ο Clifford τις είχε δέσει, πριν τις εκτελέσει με βαλλίστρα.

Θεωρείται πολύ επικίνδυνος και η αστυνομία προειδοποιεί τους κατοίκους, που ίσως έρθουν σε επαφή μαζί του, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς είναι οπλισμένος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Sky News, τα σχολεία St Michael’s στο Enfield και το Bright Horizons Enfield Hilly Fields Day Nursery and Preschool κράτησαν τα παιδιά μέσα στις αίθουσες για προληπτικούς λόγους, καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον 26χρονο συνεχίζεται στην περιοχή.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες

Σοκαρισμένοι οι γείτονες μιλούν για μια «φιλική οικογένεια». «Τους βλέπαμε κάθε μέρα να περνούν από το σπίτι και μας έλεγαν “καλημέρα”» είπε γείτονας. «Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συνέβη, πολύ σοκαριστικό».

Την ίδια ώρα, μία άλλη κάτοικος της περιοχής, δήλωσε ότι μεταξύ 6.30μμ και 7μμ χθες το απόγευμα άκουσε «κάποιον να ουρλιάζει». «Έλεγα, “είναι σίγουρα μια γυναίκα που ουρλιάζει” και μέσα σε 15 λεπτά επικράτησε το απόλυτο χάος», είπε η γυναίκα.

Περιέγραψε ακόμα πως ένοπλοι αστυνομικοί φώναζαν στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και «ουσιαστικά μας κλείδωσαν» πριν φτάσουν στο σημείο ασθενοφόρα, ελικόπτερα και πάνω από 12 περιπολικά.

