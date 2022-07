Βρετανία: Δραματική η εικόνα στα αεροδρόμια – Καθησυχαστικός ο ΕΟΤ για τις πτήσεις προς την Ελλάδα

Χαοτική παραμένει η κατάσταση στα αεροδρόμια, αφού επιπλέον 650 προγραμματισμένες πτήσεις της πρόκειται να ακυρώσει τον μήνα Ιούλιο η British Airways, σύμφωνα με ανακοίνωσή της στη Βρετανία.

Από την αρχή της πανδημίας περίπου 30.000 εργαζόμενοι στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου είτε απολύθηκαν είτε παραιτήθηκαν και, αν σ’ αυτούς προστεθούν όσοι απουσιάζουν με αναρρωτική άδεια, μπορεί εύκολα να γίνουν κατανοητές οι εικόνες με τις χιλιάδες χαμένες αποσκευές, τις πολύωρες καθυστερήσεις με τις τεράστιες ουρές, αλλά και οι ακυρώσεις πτήσεων την τελευταία στιγμή.

Η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη που προτάθηκε ακόμη και η βοήθεια του στρατού για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Πρόταση που απορρίφθηκε από την Βρετανική κυβέρνηση, η οποία όμως ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να διευκρινίσουν μέχρι την Παρασκευή ποιες πτήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, αλλά και να καταθέσουν προτάσεις για την οριστική λύση του προβλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα αφορούν κυρίως τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Easyjet, της οποίας μάλιστα ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων παραιτήθηκε τη Δευτέρα καθώς η εταιρεία του αναγκάστηκε να ακυρώσει 742 πτήσεις μόνο τον προηγούμενο μήνα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η προϊσταμένη του γραφείου του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας Ελένη Σκαρβέλη ήταν καθησυχαστική για τις πτήσεις που αφορούν την Ελλάδα. «Σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, και κατόπιν επαφών μας με την βρετανική αγορά, δεν ανησυχούμε για τις ακυρώσεις κάποιων πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της έλλειψης προσωπικού στα αεροδρόμια. Οι ακυρώσεις δεν αφορούν στο σύνολο τους ελληνικούς προορισμούς και προς το παρόν οι ταξιδιώτες μεταφέρονται με άλλες πτήσεις για την Ελλάδα.

Φυσικά, αυτό σημαίνει ταλαιπωρία για τους ίδιους. Ειδικά όταν δεν έχουν ειδοποιηθεί εγκαίρως από τις αεροπορικές εταιρίες». Όπως διευκρίνισε η κα Σκαρβέλη «κανείς δεν περίμενε τόσο μεγάλη έκταση στο πρόβλημα, που προέκυψε ως μία από τις απροσδόκητες επιπτώσεις της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών από την Βρετανία προς την χώρα μας είναι αυξημένες κατά πολύ, σε σύγκριση με το 2019».

Σοβαρά προβλήματα πάντως παρατηρούνται και σε άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης όπως π.χ. αυτά της Σουηδίας, όπου οι πιλότοι της αεροπορικής εταιρείας SAS έχουν κηρύξει απεργία, αλλά και στο Βέλγιο, όπου και εκεί η Brussels Airlines αναγκάστηκε να ακυρώσει περίπου 700 πτήσεις της. Στην Ισπανία αυτό το σαββατοκύριακο θα απεργήσουν οι υπάλληλοι των εταιρειών EasyJet και Ryanair, ενώ και στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού, αλλά και σε αεροδρόμια της Γερμανίας οι υπάλληλοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς τους.