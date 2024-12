Βρετανία: Κατέρρευσε ρόδα λούνα παρκ σε χριστουγεννιάτικο πανηγύρι

Mια ρόδα λούνα παρκ φέρεται να κατέρρευσε σε ένα χριστουγεννιάτικο πανηγύρι, με την αστυνομία και τους τραυματιοφορείς να σπεύδουν στο σημείο.

Η αστυνομία φέρεται να έχει αποκλείσει μια περιοχή γύρω από ένα από τα λούνα παρκ στην πλατεία Centenary στο Μπίρμιγχαμ της Βρετανίας. Εικόνες sta σοψιαλ μεδια φαίνεται να δείχνουν καθίσματα σε ένα από τα τρενάκια μπλεγμένα μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσοτναι τραυματιοφορείς, αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Δεκάδες άνθρωποι απεικονίστηκαν στο πάρκο μαζί με αρκετά περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, ανέφερε το Birmingham Live. Η ακριβής φύση του περιστατικού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Emergency crews are in Birmingham city centre after what appears to be an incident on a ride in Centenary Square. pic.twitter.com/6J24528cSN

— BBC Midlands (@bbcmtd) December 12, 2024