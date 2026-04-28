Βρετάνια: Κρίσιμη δοκιμασία για τον Στάρμερ

Αντιμέτωπος με μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία είναι ο Κιρ Στάρμερ καθώς η Βουλή καλείται να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τον χειρισμό της υπόθεσης του Πίτερ Μάντελσον και τον διορισμό του ως πρέσβη στις ΗΠΑ.

Ο Πίτερ Μάντελσον αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο λόγω σχέσεων με τον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας ερωτήματα για τον Στάρμερ. Φορέας ασφαλείας χαρακτήρισε τον διορισμό «οριακή περίπτωση», αλλά η απόφαση ανατράπηκε από αξιωματούχους χωρίς ενημέρωση του πρωθυπουργού.

Η επερχόμενη ψηφοφορία κρίνεται επικίνδυνη για τον Κιρ Στάρμερ, καθώς έρευνα για παραπλάνηση του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να πλήξει το πολιτικό του μέλλον. Ο Στάρμερ απορρίπτει τις κατηγορίες ως πολιτικό τέχνασμα της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα διερευνήσει πιέσεις για την επιτάχυνση του διορισμού του Μάντελσον, με αναφορές για παρεμβάσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ για παράκαμψη των επιφυλάξεων ασφαλείας.

Η υπόθεση δημιουργεί εκλογικό πονοκέφαλο στους Εργατικούς ενόψει κρίσιμων τοπικών εκλογών. Ο Στάρμερ παραδέχεται το σφάλμα του διορισμού, αλλά η υπόθεση συνεχίζει να αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση, αποτελώντας καθοριστικό τεστ.

Η Βουλή των Κοινοτήτων αναμένεται να ψηφίσει σήμερα για το αν ο Στάρμερ θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Προνομίων, προκειμένου να διερευνηθεί εάν παραπλάνησε το Σώμα σχετικά με τον διορισμό του Μάντελσον.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Λίντσεϊ Χόιλ, ενέκρινε τη συζήτηση μετά από αιτήματα βουλευτών, μεταξύ των οποίων και της ηγέτιδας των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το κατά πόσον ο Στάρμερ παρουσίασε με ακρίβεια τη διαδικασία ελέγχου που ακολουθήθηκε πριν τον διορισμό του Μάντελσον.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σοβαρά ερωτήματα για την κρίση του Στάρμερ, ιδίως μετά από πληροφορίες ότι αρμόδιος φορέας ασφαλείας είχε χαρακτηρίσει τον διορισμό του Μάντελσον «οριακή περίπτωση» και είχε κλίνει προς την απόρριψή του. Ωστόσο, η απόφαση φέρεται να ανετράπη από αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών χωρίς να ενημερωθεί ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά τον Μάντελσον για πιθανή παράβαση καθήκοντος σε παλαιότερη θητεία του.

