Βρετανία: Ο πρίγκιπας είναι πλέον ...γυμνός, αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του Άντριου, τι ισχύει για τα άλλα μέλη της οικογένειάς του

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε χθες ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προχωρά σε επίσημη διαδικασία αφαίρεσης όλων των πριγκιπικών τίτλων, του ύφους και των τιμητικών διακρίσεων του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου, εν μέσω σκανδάλου για τις σχέσεις του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου υποχρεούται πλέον να εγκαταλείψει το Royal Lodge, την πολυτελή βασιλική κατοικία κοντά στο Κάστρο του Γουίνδσορ όπου ζούσε από το 2003, και θα μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία στο κτήμα Σάντριγχαμ, περίπου 160 χλμ. βόρεια του Λονδίνου, με χρηματοδότηση από τον βασιλιά.

Η δήλωση του Παλατιού υιοθέτησε σκληρή γλώσσα, σπάνια για βασιλικές ανακοινώσεις: «Η Αυτού Μεγαλειότης έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, του ύφους και των τιμών του πρίγκιπα Άντριου. Θα αναφέρεται πλέον ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική κάλυψη για διαμονή. Έχει δοθεί επίσημη ειδοποίηση για παράδοση της μίσθωσης και θα μεταβεί σε ιδιωτική κατοικία». Το Παλάτι τόνισε ότι τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, παρά τις αρνήσεις του Άντριου για τις κατηγορίες.

Το νέο όνομα Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ προέρχεται από την οικογενειακή παράδοση: Μάουντμπάτεν από τη μητρική γραμμή (σύζυγος του πρίγκιπα Φίλιππου) και Ουίνδσορ από το βασιλικό επώνυμο.

Οι κόρες του, πριγκίπισσες Μπίτρις και Ευγενία, διατηρούν τους τίτλους τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, ενώ η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, που διέμενε μαζί του στο Royal Lodge, δεν επηρεάζεται άμεσα από την αφαίρεση τίτλων, αλλά η διαμονή της στην κατοικία λήγει.

Η κίνηση χαρακτηρίστηκε «αναπόφευκτη» από πηγές του Παλατιού, μετά από πιέσεις συμβούλων και οικογενειακών μελών, λόγω νέων αποκαλύψεων που έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δηλώσεις του Άντριου. Η απόφαση ακολούθησε μακρά περίοδο δημόσιας κατακραυγής, ενταθείσα από την αυτοκτονία της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε τον Απρίλιο, θύματος του Έπσταϊν που είχε κατηγορήσει τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου – κατηγορίες που εκείνος αρνείται. Ο Άντριου φέρεται «βαθιά απογοητευμένος», αλλά συμφώνησε να συμμορφωθεί για να μην επιδεινώσει το σκάνδαλο.

Πολιτικοί και αναλυτές χαρακτήρισαν την ενέργεια «καθυστερημένη αλλά αναγκαία», αναζωπυρώνοντας συζήτηση για νομικό πλαίσιο αφαίρεσης τίτλων χωρίς βασιλική παρέμβαση. Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε στο BBC: «Ισχυρό μήνυμα, το υποστηρίζω πλήρως». Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ επαίνεσε την «δύσκολη» απόφαση, ενώ ο Εντ Ντέιβι των Φιλελεύθερων Δημοκρατών τόνισε ότι ο Άντριου «ατίμησε το αξίωμά του». Η κοινή γνώμη διχάζεται: πολλοί εγκρίνουν, αλλά επικρίνουν την καθυστέρηση, όπως φάνηκε σε διαδήλωση στο Lichfield Cathedral όπου διαδηλωτής ρώτησε ειρωνικά τον Κάρολο για τις σχέσεις με Έπσταϊν.

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Άντριου αγόρασε το Royal Lodge το 2003 έναντι 1 εκατ. λιρών και πλήρωνε συμβολικό ενοίκιο, ενώ παραιτήθηκε από καθήκοντα το 2019. Παρά την παραίτηση, ερωτήματα παραμένουν για τις πηγές χρηματοδότησης, με κοινοβουλευτική επιτροπή να ζητά διερεύνηση

